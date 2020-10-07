«Спартак» оштрафован на 200 тысяч за демонстрацию зрителями нацистской символики

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании, которое понесет «Спартак» за баннер на фанатской трибуне в память о националисте Максиме «Тесаке» Марцинкевиче. Инцидент произошел на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе «Спартак» на один домашний матч условно до конца сезона», – рассказал Григорьянц «Р-Спорту».

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