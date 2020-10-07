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  • «Спартак» оштрафован на 200 тысяч за демонстрацию зрителями нацистской символики

«Спартак» оштрафован на 200 тысяч за демонстрацию зрителями нацистской символики

7 октября 2020, 17:42
122

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании, которое понесет «Спартак» за баннер на фанатской трибуне в память о националисте Максиме «Тесаке» Марцинкевиче. Инцидент произошел на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе «Спартак» на один домашний матч условно до конца сезона», – рассказал Григорьянц «Р-Спорту».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорьянц Артур
Комментарии (122)
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Spirit_78
1602088502
Нисколько не удивлён. Сектанты-нацисты.
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Из Твери Леха
1602088526
Вонючие зигометы. наследство братьев стартостиных, те бронью фронтовой торговали.
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vsespartak01
1602094619
ВСЕ ПОНЯТНО!КАК ЖЕ СТЫДНО СЕЙЧАС ЗА ВСЕ ЭТО БОМЖАРСКОЕ...!СЛОВА ЗАКОНЧИЛИСЬ!ПРАКТИЧЕСКИ АДЕКВАТНЫХ СЕГОДНЯ МИЗЕР!КАК ТЫ ПИТЕРБОМЖ НЕ МИНУСУЙ СО СВОИМИ КЛОНАМИ ТЫ ПОЛНОЕ ЧМО И ЧЛЕН!
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vsespartak01
1602095263
КЛОН .........СТОЛИЦА ОН ЖЕ ПУПСИК ОН ЖЕ ГАНДОША ОН ЖЕ ГУНО ТЫ САМ ВОНЮЧИЙ **** И СКОТИНА !ПАДАЛЬ
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vsespartak01
1602095552
ЗЕНИТОВСКИЙ МУДАК -ИСЧЕЗНИ ТЫ ЖЕ ЗЕНИТОВСКИЙ МУДАК!СКОЛЬКО ЖЕ ВОНЮЧИХ МУДАКОВ-КЛОНОВ В ЗЕНИТЕ!ПОЗОР!!!ТЬФУУУУУУ
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vsespartak01
1602095704
ВИЗГ ЗЕИТОВСКОГО ПОРОСЯ НАРИСОВАЛСЯ!ЕЩЕ?КТО ТАМ ЗЕНИТОВСКИЙ КЛОН?
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vsespartak01
1602095822
ПОТЕКЛО БОМЖАРСКОЕ ОВНО!ПОТЕКЛО!ПУПСИК ГАВРОША ГУНО СИДЯТ ПЫХТЯТ -ВСЕ ОБГАДИТЬ ХОТЯТ!
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vsespartak01
1602096014
ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТСЯ В ЗЕНИТЕ САМЫЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ ......КАК НАЗВАТЬ ?ПРОСТО НОЛИ!
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vsespartak01
1602096124
АДЕКВАТНЫМ НОРМАЛЬНЫМ ПРИЯТНЫХ СНОВ И ВСЕГО ВСЕГО!КЛОНАМ И НЕДО ИЗ СБОРИЩА ПИТЕРСКИХ НЕДО -ГОРЕТЬ ВАМ В АДУ!БОГ ОН ВСЕ ВИДИТ!
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vsespartak01
1602353305
АДМИНЫ!РАЗРУЛИ СИТУАЦИЮ!ИНАЧЕ ЗДЕСЬ СТОЛЬКО ГРЯЗИ!ДАЛЬШЕ ТАК НЕЛЬЗЯ!КАК СКАЖИТЕ ТАК И БУДЕТ!
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