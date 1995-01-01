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    РБК: «Открытие Арену» закроют на срок от 30 до 90 дней за нарушение мер безопасности по коронавирусу

    Домашний стадион «Спартака» временно закроют из-за нарушений требований безопасности, связанных с коронавирусом, сообщает РБК.

    «Ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор, который должен принять решение об ограничении работы «Открытия Арены» на срок от 30 до 90 дней. На арене зафиксированы множественные нарушения, поэтому арену могут закрыть на 90 дней», – уточнил РБК источник, близкий к мэрии Москвы.

    Согласно регламенту РПЛ, на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона. По информации «Чемпионата», на матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» болельщиков было больше.

    По официальным данным, на игре присутствовало 17 150 зрителей.

    РФС может наказать «Спартак». На матче с «Зенитом» присутствовало больше 50% зрителей от вместимости стадиона

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1675

      docndoc 8 минут назад

      С судьями не получилось - зайдём с другой стороны... такая топорная работа. Видимо провоцируют болел выйти на улицы. И уже там показать, где их место и кто чемпион.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11915

      derrik2000 9 минут назад

      "По официальным данным, на игре присутствовало 17 150 зрителей."
      "Ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор".

      Вот в суде Роспотребнадзор пусть и доказывает, что было более
      50 % зрителей, т. е. более 20 000, поскольку открывашка вмещает, если не ошибаюсь, 40 000 зрителей.
      Если юристы Спартака не совсем уж фуфло, хотя на это у меня мало надежды, то по головам на основании видео пусть считают прямо в суде! )))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: -418

      Spartak Piter 18 минут назад

      ВОт о чем мы и говорили. 60мжи приехали. Теперь можно гасить.
      Стыдно за СБГТ

      0
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      Рейтинг: +3362

      Cleaner 19 минут назад

      А что не на 30 лет?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1918

      Puddle 24 минуты назад

      А где наш юный хрюндель vsespartak01 ? Визги, визги...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3626

      NewLife 33 минуты назад

      Позор и презрение минспорту, рфс и московским властям ! Лжецов к ответу и в отставку !

      3
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      Рейтинг: +42233

      portero 33 минуты назад

      Роспотребрэкет требует матпомощь, Леонид похоже их послал.....
      Да... блин времена...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8904

      alarm 36 минут назад

      после свиней грязь, вонь, лепёхи валяются в таких количествах, что на сан.обработку открывашки потребуются месяцы! позор!

      1
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      Рейтинг: +25060

      oyabun 37 минут назад

      Охренеть! Совсем обезумели? А где будет играть Спартак?! И главное в чем смысл именно таких мер? Если для предотвращения распространения вируса, то все стадионы надо закрывать. А если необходимо наказать администрацию стадиона то просто назначьте определенный штраф, чтобы неповадно было нарушать и всё.

      4
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      Рейтинг: +2972

      АртурZaСМ 40 минут назад

      Покровители бомжей решили лишить Спартак поддержки, можно подумать во время матчей на Крестовском всё соблюдается от и до. Что клуб Газпром гнилой, что руководство гнилое, что поступки гнилые...

      4
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      Рейтинг: +4120

      KPCCSPB > АртурZaСМ 27 минут назад

      С чего ты вдруг решил, что розовым тампоксам должно быть больше позволено, чем другим? Штраф для народной нефти это копейки, а бестолковки может на место встанут, когда без стадиона побичуете.

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