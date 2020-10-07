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  • РБК: «Открытие Арену» закроют на срок от 30 до 90 дней за нарушение мер безопасности по коронавирусу

РБК: «Открытие Арену» закроют на срок от 30 до 90 дней за нарушение мер безопасности по коронавирусу

7 октября 2020, 10:28
67

Домашний стадион «Спартака» временно закроют из-за нарушений требований безопасности, связанных с коронавирусом, сообщает РБК.

«Ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор, который должен принять решение об ограничении работы «Открытия Арены» на срок от 30 до 90 дней. На арене зафиксированы множественные нарушения, поэтому арену могут закрыть на 90 дней», – уточнил РБК источник, близкий к мэрии Москвы.

Согласно регламенту РПЛ, на матчи российской Премьер-лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона. По информации «Чемпионата», на матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» болельщиков было больше.

По официальным данным, на игре присутствовало 17 150 зрителей.

РФС может наказать «Спартак». На матче с «Зенитом» присутствовало больше 50% зрителей от вместимости стадиона

Федун – о превышении квоты в 50% зрителей: «На «Спартак» идет спланированное давление»

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (67)
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АртурZaСМ
1602057061
Покровители бомжей решили лишить Спартак поддержки, можно подумать во время матчей на Крестовском всё соблюдается от и до. Что клуб Газпром гнилой, что руководство гнилое, что поступки гнилые...
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oyabun
1602057249
Охренеть! Совсем обезумели? А где будет играть Спартак?! И главное в чем смысл именно таких мер? Если для предотвращения распространения вируса, то все стадионы надо закрывать. А если необходимо наказать администрацию стадиона то просто назначьте определенный штраф, чтобы неповадно было нарушать и всё.
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portero
1602057484
Роспотребрэкет требует матпомощь, Леонид похоже их послал..... Да... блин времена...
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NewLife
1602057526
Позор и презрение минспорту, рфс и московским властям ! Лжецов к ответу и в отставку !
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Spartak Piter
1602058399
ВОт о чем мы и говорили. 60мжи приехали. Теперь можно гасить. Стыдно за СБГТ
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derrik2000
1602058952
"По официальным данным, на игре присутствовало 17 150 зрителей." "Ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор". Вот в суде Роспотребнадзор пусть и доказывает, что было более 50 % зрителей, т. е. более 20 000, поскольку открывашка вмещает, если не ошибаюсь, 40 000 зрителей. Если юристы Спартака не совсем уж фуфло, хотя на это у меня мало надежды, то по головам на основании видео пусть считают прямо в суде! )))))))))))))))))
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docndoc
1602058977
С судьями не получилось - зайдём с другой стороны... такая топорная работа. Видимо провоцируют болел выйти на улицы. И уже там показать, где их место и кто чемпион.
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maior-60
1602060406
Зенит использует самые грязные методы. Теперь первенство будет разыграно не на поле, а в судах, на ВАРе и назначениях на матчи Спартака новых еськовых и казарцевых.
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slavа0508
1602063208
Сразу везде писал что не надо и начинать этот чемпионат,,,был уверен что в октябре начнётся чехарда с ковидом,,,то Ротору технари засчитывают из за болезни игроков,,теперь стадионы закрывают,у Джикии и Гелерме подозрения на ковид,,,и это только начало,по ка вакцину не запустят и не стоило дёргаться,,,,,прожили бы и без футбола,,,зато потом бы смотрели нормально при полных стадионах(ну не везде конечно полные)
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Из Твери Леха
1602065266
Да, действительно по телеку показалось, что стадион почти полный. Ну что же, все по делу, теперь, наверное, снова в луже играть будут, символично все же для свиней в луже бывать.
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