РБК: «Открытие Арену» закроют на срок от 30 до 90 дней за нарушение мер безопасности по коронавирусу

Домашний стадион «Спартака» временно закроют из-за нарушений требований безопасности, связанных с коронавирусом, сообщает РБК.

«Ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор, который должен принять решение об ограничении работы «Открытия Арены» на срок от 30 до 90 дней. На арене зафиксированы множественные нарушения, поэтому арену могут закрыть на 90 дней», – уточнил РБК источник, близкий к мэрии Москвы.

Согласно регламенту РПЛ, на матчи российской Премьер-лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона. По информации «Чемпионата», на матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» болельщиков было больше.

По официальным данным, на игре присутствовало 17 150 зрителей.

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