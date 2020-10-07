«Уфа»: «Отставка Евсеева – тяжелое и неожиданное решение»

Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал отставку главного тренера Вадима Евсеева. Он сам решил покинуть клуб.

«Думаю, что это тяжелое и где-то неожиданное для нас решение. Еще вчера буквально разговор об отставке не шел. Но, наверное, Вадим, как мудрый человек, поступил так, чтобы это было на пользу всем сторонам. Я и глава республики Башкортостан не хотели этого, мы не предлагали Евсееву покинуть свой пост. Мы уверены, что однажды мы увидим его на капитанском мостике большого клуба, потому что он продемонстрировал свой потенциал. Конечно, в условиях этой турбулентности возникают сложности «химического» характера, о которых сказал сам Вадим.

Вроде все проблемы были объективны, все это прекрасно понимали, но они привели к тому, что Вадим понял, что если он примет это решение, оно пойдет на пользу команде и ему самому. Начал уходить результат и начала уходить «химическая» связь между тренерским штабом, руководством и игроками», – сказал Мурзагулов «Р-Спорт».