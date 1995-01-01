Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Карпин – о возможном закрытии трибун: «Это нормально. Сейчас пошла вторая волна коронавируса»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном закрытии трибун на футбольных матчах в России.

    «И в марте, и в апреле, и в мае, и в июне, и в июле все говорили, что футбол без зрителей – не футбол. Это понятно. Но ситуация в мире такова, что приходится принимать меры. Сейчас пошла вторая волна коронавируса.

    Если еще недавно в России ежедневно появлялось по четыре-пять тысяч заболевших, то сейчас по девять-десять. Вот и соответствующая реакция. Но это нормально. Больше случаев заражения – более жесткий подход. Меньше – начинают отпускать вожжи», – сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

    В мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России

    ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79632
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru