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  • Карпин – о возможном закрытии трибун: «Это нормально. Сейчас пошла вторая волна коронавируса»

Карпин – о возможном закрытии трибун: «Это нормально. Сейчас пошла вторая волна коронавируса»

7 октября 2020, 09:59
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном закрытии трибун на футбольных матчах в России.

«И в марте, и в апреле, и в мае, и в июне, и в июле все говорили, что футбол без зрителей – не футбол. Это понятно. Но ситуация в мире такова, что приходится принимать меры. Сейчас пошла вторая волна коронавируса.

Если еще недавно в России ежедневно появлялось по четыре-пять тысяч заболевших, то сейчас по девять-десять. Вот и соответствующая реакция. Но это нормально. Больше случаев заражения – более жесткий подход. Меньше – начинают отпускать вожжи», – сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

В мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России

ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Ростов Карпин Валерий
Комментарии (1)
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Karel1977
1602074090
Что за чушь все несут о "второй волне",плавное продолжение эпидемии! А самоизоляция нужна была для одного, чтобы народ дома сидел,а не на площадях кипешевал из-за конституции!!
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