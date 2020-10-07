Карпин – о возможном закрытии трибун: «Это нормально. Сейчас пошла вторая волна коронавируса»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном закрытии трибун на футбольных матчах в России.

«И в марте, и в апреле, и в мае, и в июне, и в июле все говорили, что футбол без зрителей – не футбол. Это понятно. Но ситуация в мире такова, что приходится принимать меры. Сейчас пошла вторая волна коронавируса.

Если еще недавно в России ежедневно появлялось по четыре-пять тысяч заболевших, то сейчас по девять-десять. Вот и соответствующая реакция. Но это нормально. Больше случаев заражения – более жесткий подход. Меньше – начинают отпускать вожжи», – сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

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