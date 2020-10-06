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ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября

6 октября 2020, 12:20
8

ФНЛ и ПФЛ посоветовали клубам готовиться к остановке сезона в конце октября. Это может случиться в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России.

Главная причина, по которой которой чемпионаты ФНЛ и ПФЛ могут прерваться на неопределенный срок – ограничения на перемещение между субъектами Российской Федерации, которые уже обсуждаются в правительстве.

Наиболее остро проблема стоит в ФНЛ, где нет разделения команд на группы по географическому принципу, как в ПФЛ. 22 командам лиги приходится каждую неделю совершать перелеты.

Сообщается, что руководство РПЛ данных рекомендаций не получало.

В мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (8)
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portero
1601977079
Задолбали эти непонятные запреты... шоу продолжают раскручивать.....
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absent32
1601978789
типа, Оренбург чемпион)))))))))))))))))))))))))))
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DOCTOR PENALTY
1601980458
Ну вот и доигрались!...
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Skull_Boy
1601982737
Какой нахрен спорт и другие движки, если еще и толком от первой волны не справились, тем более опять открыли границы и несколько сотен тысяч дебилов опять отправились отдыхать, а после и вовсе обратно карантин версии 2.0, например как у нас в офисе одна "умная" втихаря е_бу дала в Турцию и весь офис на карантин и теперь без ЗП, классика дорог и дебилов
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Вальдемар IV
1601991556
пищевик-2 снимается?
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zigbert
1601997950
Не закрыли бы и РПЛ.
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Spartak Piter
1602073083
Достали уже!!!!
Ответить
33нск
1602085267
Всем вакцину впороть и дальше играем!
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