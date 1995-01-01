ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября

Какой нахрен спорт и другие движки, если еще и толком от первой волны не справились, тем более опять открыли границы и несколько сотен тысяч дебилов опять отправились отдыхать, а после и вовсе обратно карантин версии 2.0, например как у нас в офисе одна "умная" втихаря е_бу дала в Турцию и весь офис на карантин и теперь без ЗП, классика дорог и дебилов
ФНЛ и ПФЛ посоветовали клубам готовиться к остановке сезона в конце октября. Это может случиться в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России.
Главная причина, по которой которой чемпионаты ФНЛ и ПФЛ могут прерваться на неопределенный срок – ограничения на перемещение между субъектами Российской Федерации, которые уже обсуждаются в правительстве.
Наиболее остро проблема стоит в ФНЛ, где нет разделения команд на группы по географическому принципу, как в ПФЛ. 22 командам лиги приходится каждую неделю совершать перелеты.
Сообщается, что руководство РПЛ данных рекомендаций не получало.
В мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России