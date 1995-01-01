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    ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября

    ФНЛ и ПФЛ посоветовали клубам готовиться к остановке сезона в конце октября. Это может случиться в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России.

    Главная причина, по которой которой чемпионаты ФНЛ и ПФЛ могут прерваться на неопределенный срок – ограничения на перемещение между субъектами Российской Федерации, которые уже обсуждаются в правительстве.

    Наиболее остро проблема стоит в ФНЛ, где нет разделения команд на группы по географическому принципу, как в ПФЛ. 22 командам лиги приходится каждую неделю совершать перелеты.

    Сообщается, что руководство РПЛ данных рекомендаций не получало.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10190

      Skull_Boy 19 минут назад

      Какой нахрен спорт и другие движки, если еще и толком от первой волны не справились, тем более опять открыли границы и несколько сотен тысяч дебилов опять отправились отдыхать, а после и вовсе обратно карантин версии 2.0, например как у нас в офисе одна "умная" втихаря е_бу дала в Турцию и весь офис на карантин и теперь без ЗП, классика дорог и дебилов

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      Рейтинг: +18410

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Ну вот и доигрались!...

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      Рейтинг: +2532

      absent32 1 час назад

      типа, Оренбург чемпион)))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +42217

      portero 1 час назад

      Задолбали эти непонятные запреты... шоу продолжают раскручивать.....

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