ФНЛ и ПФЛ могут остановить в конце октября

ФНЛ и ПФЛ посоветовали клубам готовиться к остановке сезона в конце октября. Это может случиться в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России.

Главная причина, по которой которой чемпионаты ФНЛ и ПФЛ могут прерваться на неопределенный срок – ограничения на перемещение между субъектами Российской Федерации, которые уже обсуждаются в правительстве.

Наиболее остро проблема стоит в ФНЛ, где нет разделения команд на группы по географическому принципу, как в ПФЛ. 22 командам лиги приходится каждую неделю совершать перелеты.

Сообщается, что руководство РПЛ данных рекомендаций не получало.

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