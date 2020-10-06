Главные новости дня. Зе Луиш вернулся в РПЛ, «Зенит» подписал Вендела и Кузяева

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«Севилья» объявила о переходе Гуннерзавра. Ранее маскота уволил «Арсенал».
Карпин – о Турбине: «Человек явно моложе меня говорит: «Иди отсюда». И еще улыбается».
«Зенит» объявил о полноценной продаже Ригони в «Эльче». Испанцы говорили об аренде.
«Зенит» объявил о переходе Вендела.
ТНВ: в «Крыльях Советов» проходят обыски.
Кузяев подписал трехлетний контракт с «Зенитом».
Федун – о превышении квоты в 50% зрителей: «На «Спартак» идет спланированное давление».
«Локомотив» объявил о трансфере Зе Луиша.
Чернов перешел из «Ростова» в «Краснодар».
Агент: «Тедеско сказал Рассказову: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь».