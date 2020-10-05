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    «Севилья» объявила о переходе Гуннерзавра. Ранее маскота уволил «Арсенал»

    «Севилья» стала новым клубом для бывшего маскота лондонского «Арсенала» Гуннерзавра. Он попал под сокращение в связи с тяжелой финансовой ситуацией в команде на фоне пандемии коронавируса.

    Джерри Куай развлекал болельщиков лондонского клуба с 1993 года.

    «Мечты и правда сбываются. Добро пожаловать, Гуннерзавр!» – говорится в приветственном сообщении «Севильи» в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Севильи»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25019

      oyabun 35 минут назад

      Коронавирус проник в мозг..

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      Рейтинг: +8786

      alarm 1 час назад

      а куда хрюканы подевали своего? раньше по кромке бегал свин в костюме бутылки "трёхгорного", дёргался, дрыгался, визжал и предлагал на него сесть игрокам спартака. гы-гы

      -1
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      Рейтинг: +1730

      СвинкаСправедливости > alarm 17 минут назад

      Азмуена оседлали))

      0
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      Рейтинг: +3960

      Давид59 1 час назад

      Ну и как он теперь зовётся? Gunner - это же пушкарь. Будет с "девичьей" фамилией работать?

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      Рейтинг: +10608

      Cules2013 1 час назад

      Забавно. Ну теперь он кто? Нервионзавр или Ванназавр? Рохибланкозавр?)

      0
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      Рейтинг: +435

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Весьма забавно, увольнять сотрудника допустим с ЗП в 50к в год, но при этом держать на скамейке игрока допустим с ЗП в 1кк в год.

      2
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      Рейтинг: +2531

      absent32 2 часа назад

      главный трансфер этого лета... 2020, ты на самом деле удивительный)))

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