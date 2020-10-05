«Севилья» объявила о переходе Гуннерзавра. Ранее маскота уволил «Арсенал»

Коронавирус проник в мозг..
«Севилья» стала новым клубом для бывшего маскота лондонского «Арсенала» Гуннерзавра. Он попал под сокращение в связи с тяжелой финансовой ситуацией в команде на фоне пандемии коронавируса.
Джерри Куай развлекал болельщиков лондонского клуба с 1993 года.
«Мечты и правда сбываются. Добро пожаловать, Гуннерзавр!» – говорится в приветственном сообщении «Севильи» в твиттере.
Dreams do come true. Welcome, @Gunnersaurus! #AnnounceGunnersaurus #DeadlineDay https://t.co/2xlJ0WWRnA pic.twitter.com/yxFDMr4yry— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2020