«Севилья» объявила о переходе Гуннерзавра. Ранее маскота уволил «Арсенал»

«Севилья» стала новым клубом для бывшего маскота лондонского «Арсенала» Гуннерзавра. Он попал под сокращение в связи с тяжелой финансовой ситуацией в команде на фоне пандемии коронавируса.

Джерри Куай развлекал болельщиков лондонского клуба с 1993 года.

«Мечты и правда сбываются. Добро пожаловать, Гуннерзавр!» – говорится в приветственном сообщении «Севильи» в твиттере.