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    Агент: «Тедеско сказал Рассказову: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь»

    Валерюс Мижигурскис, агент защитника Николая Рассказова, рассказал об уходе игрока из «Спартака». Сейчас футболист в аренде в «Арсенале».

    «По моей информации, Томас Цорн лоббировал одного игрока. Очень сильно лоббировал. После того как уволили Томаса, этого игрока стал лоббировать главный тренер. И когда главному тренеру сказали, что этого игрока в команде не будет, он подошeл к Коле и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь». Рассказов был в лeгком шоке. С клубом мы общались после этого. Но тренер упeрся и сказал: «Мне он не нужен», – сказал Мижигурскис «РБ-Спорт».

    • Рассказов – воспитанник системы «Спартака».
    • Москвичи делят лидерство РПЛ.
    • «Арсенал» идет 12-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +99

      aubergine 8 минут назад

      Ну и правильно. Не надо с такими церемониться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13922

      silver29 20 минут назад

      У Коли все мысли были о новом контракте, и он совсем не думал об игре (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3619

      NewLife 25 минут назад

      Доторговались. Кайф обломан - на колени и просить.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7467

      JTherry > NewLife 1 минуту назад

      проверил на РБ-спорт, нет там этого интервью, Бомбардир просто перепечатал статью Л. Курчавовой из sports.ru - "любительницы зенита", и этим все сказано... там еще одно вью - про Зарему, как она бабки Федуна бережет, а Цорн-редиска, все "по карманам тырил", мерзость, а не статья!!!

      0
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      Рейтинг: +3977

      sochi-2013 25 минут назад

      Если "выстрелит" как Дзюба, то у спартачей будет очередная "деревяха" для списания неудач команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7467

      JTherry 28 минут назад

      от агентов все зло, гони ты, Коля, этого агента в шею!!! мутит воду в Спартаке и на тренера гонит пургу... играл бы нормально Рассказов, не надо было бы искать замену ему на трансферном рынке... лучше бы Мижигурскис поделился, при каких обстоятельствах он стал агентом Рассказова при Пиджаке ...

      3
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      Рейтинг: +25049

      oyabun 33 минуты назад

      Слова агента, любого, не могут претендовать на истину. Приумножать свое богатство с помощью лжи - их профессия.

      7
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      Рейтинг: +381

      Красногорск_Фан > oyabun 18 минут назад

      При всем уваж. Мотивированный Артем был бы полезен. Его убрали по принципу он че лучший в России? ага. Лучший. посмотреть стоимость Крала, Филлипа и т.д. Ни в каком сравнении.

      0
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      Рейтинг: +1490

      ФК Пупсик 41 минуту назад

      Еще одного загубили в тарасовке.

      -3
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      Рейтинг: +2402

      vsespartak01 > ФК Пупсик 33 минуты назад

      ты загубленным из утробы вылез вместе с алармом,хотя возможно и из одной!два сапога пара!

      1
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      Рейтинг: +586

      Ужас Бората 59 минут назад

      Позор п,идору аларму!

      7
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      Рейтинг: +2402

      vsespartak01 > Ужас Бората 44 минуты назад

      позор алармопупсогандошам энд гумно из питера!

      3
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      Рейтинг: +356

      Землякруглая > vsespartak01 41 минуту назад

      Не гумно, а им придуманное неизвестно что за слово - гуно. И теперь Гуно из Питера знают все.

      4
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      Рейтинг: +2402

      vsespartak01 > Землякруглая 32 минуты назад

      ну да!спасибо за поправку,хотя это одно и тоже ,касаемо всех ихних недоношенных!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7467

      JTherry > Землякруглая 23 минуты назад

      "оно" написало, что из мусоров выбился в бизнесмена по выгребным ямам, теперь там уроки танцев у него проходят))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8877

      alarm 1 час назад

      позор рылам!

      -3
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      Рейтинг: +2402

      vsespartak01 > alarm 45 минут назад

      попугай ты сраноссаный !вместо тупоголовки патефон стоит с одной пластинкой заезжаной :позор гы гы!

      1
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      Рейтинг: +11905

      derrik2000 1 час назад

      Как-то "мутно" рассказал: ещё больше стало вопросов...

      2
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