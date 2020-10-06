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  • Агент: «Тедеско сказал Рассказову: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь»

Агент: «Тедеско сказал Рассказову: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь»

6 октября 2020, 19:14
22

Валерюс Мижигурскис, агент защитника Николая Рассказова, рассказал об уходе игрока из «Спартака». Сейчас футболист в аренде в «Арсенале».

«По моей информации, Томас Цорн лоббировал одного игрока. Очень сильно лоббировал. После того как уволили Томаса, этого игрока стал лоббировать главный тренер. И когда главному тренеру сказали, что этого игрока в команде не будет, он подошeл к Коле и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь». Рассказов был в лeгком шоке. С клубом мы общались после этого. Но тренер упeрся и сказал: «Мне он не нужен», – сказал Мижигурскис «РБ-Спорт».

  • Рассказов – воспитанник системы «Спартака».
  • Москвичи делят лидерство РПЛ.
  • «Арсенал» идет 12-м.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал Спартак Рассказов Николай Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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derrik2000
1602001384
Как-то "мутно" рассказал: ещё больше стало вопросов...
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oyabun
1602003545
Слова агента, любого, не могут претендовать на истину. Приумножать свое богатство с помощью лжи - их профессия.
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JTherry
1602003857
от агентов все зло, гони ты, Коля, этого агента в шею!!! мутит воду в Спартаке и на тренера гонит пургу... играл бы нормально Рассказов, не надо было бы искать замену ему на трансферном рынке... лучше бы Мижигурскис поделился, при каких обстоятельствах он стал агентом Рассказова при Пиджаке ...
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sochi-2013
1602004024
Если "выстрелит" как Дзюба, то у спартачей будет очередная "деревяха" для списания неудач команды.
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NewLife
1602004025
Доторговались. Кайф обломан - на колени и просить.
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aubergine
1602005031
Ну и правильно. Не надо с такими церемониться.
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Добрый Бобер
1602007782
Начинается цикл рассказов про Рассказова.
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Граф2019
1602008873
а Тодеску сменит- Валерюс Карпинуас?
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nik55
1602011196
Валерюс Мижигурскис------ты что рядом стоял при разговоре ? или ты решил таким способом о себе напомнить
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ySS
1602013429
Как бы там ни было, а Николаю доказать игрой, что он нужен Спартаку
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