Агент: «Тедеско сказал Рассказову: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь»

Валерюс Мижигурскис, агент защитника Николая Рассказова, рассказал об уходе игрока из «Спартака». Сейчас футболист в аренде в «Арсенале».

«По моей информации, Томас Цорн лоббировал одного игрока. Очень сильно лоббировал. После того как уволили Томаса, этого игрока стал лоббировать главный тренер. И когда главному тренеру сказали, что этого игрока в команде не будет, он подошeл к Коле и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь». Рассказов был в лeгком шоке. С клубом мы общались после этого. Но тренер упeрся и сказал: «Мне он не нужен», – сказал Мижигурскис «РБ-Спорт».