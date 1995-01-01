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    Карпин – о Турбине: «Человек явно моложе меня говорит: «Иди отсюда». И еще улыбается»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал красную карточку, которую он получил после разговора с арбитром Евгением Турбиным.

    – Понимаю, когда красную карточку показывают за что-то существенное – например, за нанесение травмы, нецензурную брань, оскорбления. А удалять за то, что ты в нормальной форме задаешь вопрос, почему в одинаковых ситуациях судья принимал разные решения – игроку одной команды показывал желтую, а футболисту другой – нет... И мне еще после этого говорят «Иди отсюда». Именно «иди».

    – На «ты»?

    – Ну да. Причем человек меня явно моложе – лет на 10. И еще при этом улыбается. А когда поинтересовался, почему он так себя ведет, то мне показывают красную. Если такое прописано в регламенте, ну окей – приму это как данность.

    • В матче десятого тура РПЛ с «Сочи» (2:4) ростовчане получили удаление в третьей игре подряд.
    • Команда Валерия Карпина идет на седьмом месте в РПЛ.

    Карпин: «Спросил у судьи, почему он улыбается. Он показал красную карточку»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:06
    Комментарии27
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      Рейтинг: +495

      Fju-2 16 минут назад

      Раньше Карпину кричали: "Валера, иди сюда, бл-ть!".
      Теперь "Иди отсюда".
      Время идёт, а Валеру как не уважали, так и не уважают)

      0
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      Рейтинг: +1759

      Евгений Агеев 35 минут назад

      Забавно....перейдите по ссылке нажав на Евгения Турбина. У него даже в профиле фотка с улыбкой. Может это его естественное состояние? ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > Евгений Агеев 26 минут назад

      Вполне. Как у Карпина постоянно недовольное выражение лица.

      1
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      Рейтинг: +7417

      JTherry 39 минут назад

      Хачатурянцу надо показать красную карточку Турбину... однозначно!!!

      0
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      Рейтинг: +5960

      Старикан 54 минуты назад

      Карпину с его обостренным чувством справедливости всегда было не легко! А турбин просто козёл!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14798

      vka1970 1 час назад

      Вот поэтому клубы и требуют обновить по максимуму судейский корпус.Зажрались давно эти Турбины, Вилковы и Казарцевы.

      3
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      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > vka1970 1 час назад

      А Лапочкины?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21769

      пьяныйхоровод > ilichkadr 20 минут назад

      Не трожь - это святое ! Ну или святой для них .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13912

      silver29 2 часа назад

      Красная была показана Карпину уже после свистка, т.е. официального окончания матча, отсюда вопрос а что если бы Валера спросил его за воротами стадиона этот заряженный судейка тоже в кармашек полез ?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > silver29 1 час назад

      За воротами нет, а на территории стадиона, даже в подземном переходе, в судейской раздевалке...... однозначно, с занесением в протокол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3608

      NewLife 2 часа назад

      Конечно прописано в регламенте - негласном от судейского руководства.

      2
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      Рейтинг: +1711

      ALEX ML 2 часа назад

      Очередной недоклуб в голубых цветах приказано поднять в таблице любыми средствами

      6
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    • ...
      Рейтинг: +18410

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Объективно, Турбину самому надо показать красную года на два за такую"работу". Нельзя быть ублюдком и убивать футбол, даже если за твоей спиной питерские монстры.

      12
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      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      С каких это пор москвичи стали питерскими монстрами?

      1
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      ...
      Рейтинг: +18410

      DOCTOR PENALTY > ilichkadr 2 часа назад

      А чё, хозяева Сочи москвичи? Первый раз слышу.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3961

      Давид59 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Турбин - москвич. Тебе уже за каждым углом "питерские" мерещатся

      1
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      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Я про Турбина, а ты видимо про Ротенберга? Я к тому, что судья Турбин (Москва) красную карточку показал Карпину, а не Боря.

      0
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      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > Давид59 1 час назад

      Вот и я о том же. Ну, прямо с языка сорвал.

      0
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      Рейтинг: +18410

      DOCTOR PENALTY > ilichkadr 1 час назад

      читай внимательнее: "за спиной".

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      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Я-то прочитал, но только намека не понял. Откуда знаешь, кто и что стоит за спиной у Турбина? Может ещё скажешь, кто стоит за спиной у Лапочкина, который зарядил красную карточку , а DOCTOR PENALTY?

      0
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      Рейтинг: +18410

      DOCTOR PENALTY > Давид59 1 час назад

      Да хоть с Колымы Турбин! А Ротенберг - питерский, и он не мерещится, и он не за каждым углом.

      0
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      Рейтинг: +18410

      DOCTOR PENALTY > ilichkadr 59 минут назад

      не вижу смысла обсуждать очевидное

      0
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      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Ты бы лучше Скрипалей с Навальным обсудил, а то всё питерские, да питерские. Чем тебе болельщику команды арабских шейхов страны НАТО не угодили питерские, а DOCTOR PENALTY?

      0
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      Рейтинг: -321

      Spartak Piter 2 часа назад

      Стыдно за то, что Ростов топят. Игры с 60мжами-2 это позор футбола.
      Едро действует своими методами.

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      Рейтинг: +8905

      ilichkadr > Spartak Piter 1 час назад

      "с 60мжами-2" переведи?

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      Рейтинг: +21769

      пьяныйхоровод > ilichkadr 22 минуты назад

      Не вникай , у этого субъекта и иже с ним осеннее обострение . Каждую ночь снится что гаспромфсекупил и голос василисы уткиной вещает разоблачительные факты .

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