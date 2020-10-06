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  • Карпин – о Турбине: «Человек явно моложе меня говорит: «Иди отсюда». И еще улыбается»

Карпин – о Турбине: «Человек явно моложе меня говорит: «Иди отсюда». И еще улыбается»

6 октября 2020, 11:06
38

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал красную карточку, которую он получил после разговора с арбитром Евгением Турбиным.

– Понимаю, когда красную карточку показывают за что-то существенное – например, за нанесение травмы, нецензурную брань, оскорбления. А удалять за то, что ты в нормальной форме задаешь вопрос, почему в одинаковых ситуациях судья принимал разные решения – игроку одной команды показывал желтую, а футболисту другой – нет... И мне еще после этого говорят «Иди отсюда». Именно «иди».

– На «ты»?

– Ну да. Причем человек меня явно моложе – лет на 10. И еще при этом улыбается. А когда поинтересовался, почему он так себя ведет, то мне показывают красную. Если такое прописано в регламенте, ну окей – приму это как данность.

  • В матче десятого тура РПЛ с «Сочи» (2:4) ростовчане получили удаление в третьей игре подряд.
  • Команда Валерия Карпина идет на седьмом месте в РПЛ.

Карпин: «Спросил у судьи, почему он улыбается. Он показал красную карточку»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Турбин Евгений
Комментарии (38)
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Есь Казарский
1601971725
Щас Широков отсидит и отомстит за всех...
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Spartak Piter
1601973439
Стыдно за то, что Ростов топят. Игры с 60мжами-2 это позор футбола. Едро действует своими методами.
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DOCTOR PENALTY
1601973842
Объективно, Турбину самому надо показать красную года на два за такую"работу". Нельзя быть ублюдком и убивать футбол, даже если за твоей спиной питерские монстры.
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ALEX ML
1601974849
Очередной недоклуб в голубых цветах приказано поднять в таблице любыми средствами
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NewLife
1601975274
Конечно прописано в регламенте - негласном от судейского руководства.
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vka1970
1601978665
Вот поэтому клубы и требуют обновить по максимуму судейский корпус.Зажрались давно эти Турбины, Вилковы и Казарцевы.
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Старикан
1601980682
Карпину с его обостренным чувством справедливости всегда было не легко! А турбин просто козёл!
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JTherry
1601981545
Хачатурянцу надо показать красную карточку Турбину... однозначно!!!
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Fju-2
1601982945
Раньше Карпину кричали: "Валера, иди сюда, бл-ть!". Теперь "Иди отсюда". Время идёт, а Валеру как не уважали, так и не уважают)
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zigbert
1602078048
Да это еще можно стерпеть а вот необъективную работу судьи -трудно.
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