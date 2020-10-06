Карпин – о Турбине: «Человек явно моложе меня говорит: «Иди отсюда». И еще улыбается»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал красную карточку, которую он получил после разговора с арбитром Евгением Турбиным.

– Понимаю, когда красную карточку показывают за что-то существенное – например, за нанесение травмы, нецензурную брань, оскорбления. А удалять за то, что ты в нормальной форме задаешь вопрос, почему в одинаковых ситуациях судья принимал разные решения – игроку одной команды показывал желтую, а футболисту другой – нет... И мне еще после этого говорят «Иди отсюда». Именно «иди».

– На «ты»?

– Ну да. Причем человек меня явно моложе – лет на 10. И еще при этом улыбается. А когда поинтересовался, почему он так себя ведет, то мне показывают красную. Если такое прописано в регламенте, ну окей – приму это как данность.

В матче десятого тура РПЛ с «Сочи» (2:4) ростовчане получили удаление в третьей игре подряд.

Команда Валерия Карпина идет на седьмом месте в РПЛ.

Карпин: «Спросил у судьи, почему он улыбается. Он показал красную карточку»