ТНВ: в «Крыльях Советов» проходят обыски

По информации ТНВ, на базе «Крыльев Советов», стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски.
Сотрудники Следственного комитета по Самарской области осуществляют выемку документов. Задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.
- В 2013 году Поваров был назначен финансовым директором «Крыльев Советов».
- Поваров покинул самарский клуб в феврале 2020 года.
- После этого он стал руководителем ГАУ СО «Арена», которое управляет выстроенными в различных муниципалитетах Самарской области спортивными объектами.
- В 2016 году экс-директор самарского стадиона «Металлург» Александр Сидорчук направил в прокуратуру Самарской области заявление, в котором просил провести проверку в Фонде поддержки «Крыльев Советов» по вопросу выплат Поварову и дать разъяснения, каким образом он за полгода получил премию в 25 миллионов рублей.
Источник: ТНВ
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