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ТНВ: в «Крыльях Советов» проходят обыски

6 октября 2020, 15:50
9

По информации ТНВ, на базе «Крыльев Советов», стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски.

Сотрудники Следственного комитета по Самарской области осуществляют выемку документов. Задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

  • В 2013 году Поваров был назначен финансовым директором «Крыльев Советов».
  • Поваров покинул самарский клуб в феврале 2020 года.
  • После этого он стал руководителем ГАУ СО «Арена», которое управляет выстроенными в различных муниципалитетах Самарской области спортивными объектами.
  • В 2016 году экс-директор самарского стадиона «Металлург» Александр Сидорчук направил в прокуратуру Самарской области заявление, в котором просил провести проверку в Фонде поддержки «Крыльев Советов» по вопросу выплат Поварову и дать разъяснения, каким образом он за полгода получил премию в 25 миллионов рублей.

Источник: ТНВ

ТНВ - общественно-политический телеканал, специализируется на новостях Татарстана и Поволжья. Начал вещание в 2002 году. Охват - 20 млн человек.

Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (9)
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99-й
1601989325
А че ищут? Хорошую игру или талантливых футболистов?
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AZ
1601991281
Академия Коноплева... Что же они там ищут?
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Каратель помойников
1601998381
в бздените провести выемку документов,так там весь следственный комитет онемеет
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Маленький
1601998636
Четыре года ждали непонятно чего
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slavikpawlyuk
1601999389
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