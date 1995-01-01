Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    ТНВ: в «Крыльях Советов» проходят обыски

    По информации ТНВ, на базе «Крыльев Советов», стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски.

    Сотрудники Следственного комитета по Самарской области осуществляют выемку документов. Задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

    • В 2013 году Поваров был назначен финансовым директором «Крыльев Советов».
    • Поваров покинул самарский клуб в феврале 2020 года.
    • После этого он стал руководителем ГАУ СО «Арена», которое управляет выстроенными в различных муниципалитетах Самарской области спортивными объектами.
    • В 2016 году экс-директор самарского стадиона «Металлург» Александр Сидорчук направил в прокуратуру Самарской области заявление, в котором просил провести проверку в Фонде поддержки «Крыльев Советов» по вопросу выплат Поварову и дать разъяснения, каким образом он за полгода получил премию в 25 миллионов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТНВ

    ТНВ - общественно-политический телеканал, специализируется на новостях Татарстана и Поволжья. Начал вещание в 2002 году. Охват - 20 млн человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5385

      Alekxei Z. 4 минуты назад

      Можно копнуть под все бюджетные клубы.
      Воруют !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1837

      AZ 1 час назад

      Академия Коноплева... Что же они там ищут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11189

      KLIM777 1 час назад

      Не может быть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13284

      vladimir-7 > KLIM777 2 минуты назад

      Представь себе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17044

      bset 1 час назад

      А во Владивостоке никаких обысков не намечается, что бывший руководитель Луча присвоил себе чужие деньги? А то дело уголовное есть, свидетельских показаний куча, а никто ничего делать не хочет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3361

      Cleaner 1 час назад

      Хорошо работал, поэтому и "за полгода получил премию в 25 миллионов рублей"...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21771

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Щас василисо всплывёт в очередной раз и скажет что это Миллер организовал чтобы Зенит чемпионом стал .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      99-й 1 час назад

      А че ищут? Хорошую игру или талантливых футболистов?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79618
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru