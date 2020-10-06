ТНВ: в «Крыльях Советов» проходят обыски

По информации ТНВ, на базе «Крыльев Советов», стадионе «Металлург» и в академии Коноплева начались обыски.

Сотрудники Следственного комитета по Самарской области осуществляют выемку документов. Задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.