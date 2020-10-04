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    Мусаев – о поражении от «Динамо»: «Они после вылета из ЛЕ хотели победить команду из ЛЧ»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался касательно поражения своей команды от «Динамо» в матче десятого тура РПЛ.

    – Для нас это была трудная игра, мы не могли рассчитывать на ряд игроков. У нас тяжелый график. Я понимал, что мы должны проявить максимальную дисциплину. Соперник любит играть на быстрых атаках, поэтому они нас поймали в первый раз. Дальше было сложно отыграться.

    Мне трудно говорить, справедливо ли Грулев – лучший игрок матча, для этого есть эксперты. Он хороший нападающий, могу только поздравить его с забитым голом.

    – Несмотря на поражение, хотелось бы поздравить вас с выходом в Лигу чемпионов. Какие задачи в перерыве (на матчи сборных) будете решать? Будете усиливаться?

    – У нас большая группа игроков уедет в сборную, только пять-шесть человек останутся в клубе. Для нас серьезная задача – найти молодых ребят. Но у молодежи тоже свои игры. Полноценного тренировочного процесса не получится, будем делать ставку на индивидуальные тренировки. Возможно, к нам добавиться еще один футболист в это трансферное окно.

    – Второй раз приезжаете под смену тренера в «Динамо». Обратили внимание?

    – Не только с «Динамо», такое уже было. Это частая история. «Динамо» было мотивировано после вылета из Лиги Европы, они хотели победить команду из Лиги чемпионов. Не думаю, что дело в смене тренера: такая заряженная команда готова была сражаться при любом тренере.

    • «Динамо» победило «Краснодар» со счетом 2:0.
    • Набрав три очка, москвичи поднялись на шестое место в таблице РПЛ.
    • Команда Мусаева по итогам тура опустилась на восьмую строчку.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8874

      ilichkadr 23 минуты назад

      Куда не ткнись везде проблемы, окромя Мусаева.

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