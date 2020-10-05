Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев – о поражении от «Динамо»: «Они после вылета из ЛЕ хотели победить команду из ЛЧ»

Мусаев – о поражении от «Динамо»: «Они после вылета из ЛЕ хотели победить команду из ЛЧ»

5 октября 2020, 08:39
9

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался касательно поражения своей команды от «Динамо» в матче десятого тура РПЛ.

– Для нас это была трудная игра, мы не могли рассчитывать на ряд игроков. У нас тяжелый график. Я понимал, что мы должны проявить максимальную дисциплину. Соперник любит играть на быстрых атаках, поэтому они нас поймали в первый раз. Дальше было сложно отыграться.

Мне трудно говорить, справедливо ли Грулев – лучший игрок матча, для этого есть эксперты. Он хороший нападающий, могу только поздравить его с забитым голом.

– Несмотря на поражение, хотелось бы поздравить вас с выходом в Лигу чемпионов. Какие задачи в перерыве (на матчи сборных) будете решать? Будете усиливаться?

– У нас большая группа игроков уедет в сборную, только пять-шесть человек останутся в клубе. Для нас серьезная задача – найти молодых ребят. Но у молодежи тоже свои игры. Полноценного тренировочного процесса не получится, будем делать ставку на индивидуальные тренировки. Возможно, к нам добавиться еще один футболист в это трансферное окно.

– Второй раз приезжаете под смену тренера в «Динамо». Обратили внимание?

– Не только с «Динамо», такое уже было. Это частая история. «Динамо» было мотивировано после вылета из Лиги Европы, они хотели победить команду из Лиги чемпионов. Не думаю, что дело в смене тренера: такая заряженная команда готова была сражаться при любом тренере.

  • «Динамо» победило «Краснодар» со счетом 2:0.
  • Набрав три очка, москвичи поднялись на шестое место в таблице РПЛ.
  • Команда Мусаева по итогам тура опустилась на восьмую строчку.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1601876987
Куда не ткнись везде проблемы, окромя Мусаева.
Ответить
paracetamol
1601886976
Не Дырнамо выиграло, а быки проиграли. Ловила - дешевка, сам себе гол привез. А промахиваться из 100% ситуаций - экто как-то не по лиго-чемпионски!
Ответить
FanatSerj
1601891364
Набежали зенитосовские аналитики, никто не просил, а уже говна накидали, ну они такие )) Есть логика в словах Мусаев, что "Динамо хотели победить команду из ЛЧ", зная Динамо так и есть, что при Хохлове, что при Новикове одни и те же грабли и вряд ли за пару дней что изменилось с его ухода. Как соперник сильный так они стараются, а игроки то в Динамо все же толковые подобраны, тогда и игра смотрится и результат приходит, а вот с командами по проще один мрак, то весь матч даже не стараются, пешком ходят, да поворотам даже не попадают, то тайм провалят, пропустят, а потом в конце 10 минут пыжутся, когда уже поздно. Тут даже статистика вся об этом говорит 9 мячей в 10-ти матчах, а в РПЛ матчи у других команд были, когда и в одном матче столько забивали )) Были же в календаре у Динамо и Ротор и Химки, и другие команды где можно было статистику поправить, а там то наоборот одни потери очков.
Ответить
Вальдемар IV
1601893138
слушая мусаева можно подумать, что он тренирует химки, а не участника лч
Ответить
portero
1601897420
Своё не забили и в защите накосячили... Надеемся что фарт в ЛЧ будет.
Ответить
Retiremen_VMF
1601907464
Подскажу, главная проблема Галицкий. Он же работодатель. Мусаев по вашему должен сам встать уйти? Он в чем должен чувствовать свою вину в том, что взял в таких трудных условиях бронзу? Или за то, что вышел в ЛЧ? У нас много тренеров которые впервые выводило команду в ЛЧ? Налетели на парня! Ни кто не знает предела возможностей этого тренера, но уже можно сказать, что он явно способный. Проиграл мат, все линчевать! А где их брать то этих тренеров? Да и главная причина в том, что быки не хотели победить Динамо, да и не готовы были, также как и после перерыва на сборные они тоже не успеют ни подготовится ни восстановится.
Ответить
romvad
1601913962
Надо понимать так, что у Краснодара мотивации выиграть вообще не было? ) Галицкому стоит купить весь тбилисский "Локомотив" вместе с тренером для игр в РПЛ, там с мотивацией проблем явно нет.
Ответить
Главные новости
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
34
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+