Мусаев – о поражении от «Динамо»: «Они после вылета из ЛЕ хотели победить команду из ЛЧ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался касательно поражения своей команды от «Динамо» в матче десятого тура РПЛ.

– Для нас это была трудная игра, мы не могли рассчитывать на ряд игроков. У нас тяжелый график. Я понимал, что мы должны проявить максимальную дисциплину. Соперник любит играть на быстрых атаках, поэтому они нас поймали в первый раз. Дальше было сложно отыграться.

Мне трудно говорить, справедливо ли Грулев – лучший игрок матча, для этого есть эксперты. Он хороший нападающий, могу только поздравить его с забитым голом.

– Несмотря на поражение, хотелось бы поздравить вас с выходом в Лигу чемпионов. Какие задачи в перерыве (на матчи сборных) будете решать? Будете усиливаться?

– У нас большая группа игроков уедет в сборную, только пять-шесть человек останутся в клубе. Для нас серьезная задача – найти молодых ребят. Но у молодежи тоже свои игры. Полноценного тренировочного процесса не получится, будем делать ставку на индивидуальные тренировки. Возможно, к нам добавиться еще один футболист в это трансферное окно.

– Второй раз приезжаете под смену тренера в «Динамо». Обратили внимание?

– Не только с «Динамо», такое уже было. Это частая история. «Динамо» было мотивировано после вылета из Лиги Европы, они хотели победить команду из Лиги чемпионов. Не думаю, что дело в смене тренера: такая заряженная команда готова была сражаться при любом тренере.