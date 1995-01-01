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    Маслов, Урунов и Понсе – в старте «Спартака»; у «Зенита» с первых минут выйдут Ракицкий, Ерохин и Дзюба

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на очный матч десятого тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Урунов, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба.

    Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.

    • Матч состоится в Москве на «Открытие Арене».
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам девяти туров «Зенит» и «Спартак» делят лидерство в РПЛ.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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