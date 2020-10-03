Маслов, Урунов и Понсе – в старте «Спартака»; у «Зенита» с первых минут выйдут Ракицкий, Ерохин и Дзюба

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на очный матч десятого тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Урунов, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба.
Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.
- Матч состоится в Москве на «Открытие Арене».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- По итогам девяти туров «Зенит» и «Спартак» делят лидерство в РПЛ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ