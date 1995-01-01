Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Зобнин – о шансах поиграть в Европе: «Меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 никто не купит»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поразмышлял о своих возможностях уехать играть в Европу.

    «Если будет предложение от той же «Аталанты», я точно не откажусь. Но нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, есть семья. Если это все совпадет, то я только за.

    Грубо говоря, меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 миллионов меня уже никто не захочет купить, потому что они возьмут за 5 такого же меня. Плюс-минус такого уровня, даже моложе, может быть. Но если есть предложение из Европы, идешь к генеральному директору и разговариваешь на эту тему. Если он не захочет, он меня не продаст, но я не буду плакать по этому поводу. Понятно, что у каждого клуба есть свои задачи», – сказал Зобнин.

    • В этом сезоне футболист отыграл в РПЛ девять матчей, отдав две голевые передачи.
    • Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      vmonomah17 1 час назад

      Так дождись окончания контракта и переходи в статусе свободного агента в клубы из нижней части евротаблиц с существенным понижением зп или верхней 2х дивизионов. И доказывай.
      Слабо? Так и не надо петь нам песни.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79515
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru