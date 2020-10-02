Зобнин – о шансах поиграть в Европе: «Меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 никто не купит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поразмышлял о своих возможностях уехать играть в Европу.

«Если будет предложение от той же «Аталанты», я точно не откажусь. Но нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, есть семья. Если это все совпадет, то я только за.

Грубо говоря, меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 миллионов меня уже никто не захочет купить, потому что они возьмут за 5 такого же меня. Плюс-минус такого уровня, даже моложе, может быть. Но если есть предложение из Европы, идешь к генеральному директору и разговариваешь на эту тему. Если он не захочет, он меня не продаст, но я не буду плакать по этому поводу. Понятно, что у каждого клуба есть свои задачи», – сказал Зобнин.