Зобнин – о шансах поиграть в Европе: «Меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 никто не купит»

Так дождись окончания контракта и переходи в статусе свободного агента в клубы из нижней части евротаблиц с существенным понижением зп или верхней 2х дивизионов. И доказывай.
Слабо? Так и не надо петь нам песни.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поразмышлял о своих возможностях уехать играть в Европу.
«Если будет предложение от той же «Аталанты», я точно не откажусь. Но нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, есть семья. Если это все совпадет, то я только за.
Грубо говоря, меня за 5 миллионов никто не продаст, а за 10 миллионов меня уже никто не захочет купить, потому что они возьмут за 5 такого же меня. Плюс-минус такого уровня, даже моложе, может быть. Но если есть предложение из Европы, идешь к генеральному директору и разговариваешь на эту тему. Если он не захочет, он меня не продаст, но я не буду плакать по этому поводу. Понятно, что у каждого клуба есть свои задачи», – сказал Зобнин.
- В этом сезоне футболист отыграл в РПЛ девять матчей, отдав две голевые передачи.
- Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.