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    Зобнин: «Жду правого защитника в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, комфортно ли ему играть на правом фланге обороны.

    «Всем понятна ситуация, что сейчас ищется правый защитник. Как только придет игрок на эту позицию, я вернусь в полузащиту. Но в обороне я себя нормально чувствую.

    Играя чуть выдвинутым крайним защитником, когда мы действуем не в четыре, а в пять защитников, я даже чаще подключаюсь к атакам, чем когда играю в полузащите. Для меня это комфортно.

    Но я жду правого защитника в «Спартаке». Потому что, когда приезжаешь в сборную, нужно бывает немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема. Но я готов всегда помогать клубу. Если это приносит пользу «Спартаку», то вообще никаких проблем», – отметил футболист.

    • В этом сезоне Зобнин провел за «Спартак» десять матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • По информации журналиста Ильи Казакова, столичный клуб после 6 октября усилится статусным правым защитником-легионером.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +193

      ySS 2 часа назад

      Жду, когда Романа переведут в центр полузащиты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -641

      Синитсосит 2 часа назад

      с юморком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      NewLife 2 часа назад

      Роман, последнее время твоя игра радует, но, думаю, пик у тебя еще впереди.

      1
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