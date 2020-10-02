Зобнин: «Жду правого защитника в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, комфортно ли ему играть на правом фланге обороны.

«Всем понятна ситуация, что сейчас ищется правый защитник. Как только придет игрок на эту позицию, я вернусь в полузащиту. Но в обороне я себя нормально чувствую.

Играя чуть выдвинутым крайним защитником, когда мы действуем не в четыре, а в пять защитников, я даже чаще подключаюсь к атакам, чем когда играю в полузащите. Для меня это комфортно.

Но я жду правого защитника в «Спартаке». Потому что, когда приезжаешь в сборную, нужно бывает немного времени, чтобы перестроиться. Для меня это проблема. Но я готов всегда помогать клубу. Если это приносит пользу «Спартаку», то вообще никаких проблем», – отметил футболист.