Малафеев: «Зенит поборется за первое место, если хорошо сыграет с «Боруссией»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для российских команд.

«Зениту» в принципе досталась вполне проходимая группа. С «Боруссией» можно играть, несмотря на явное превосходство немцев. Против «Лацио» и «Брюгге» точно можно играть. Скорее всего, «Зенит» будет бороться за вторую строчку в первую очередь. Но, если получится хорошо сыграть с «Боруссией», то можно и с первого места выйти. Объективно, и по стоимости игроков, и по уровню игроков, и по уровню соревновательности наши чемпионаты сильно различаются. Но это не значит, что с ними нельзя играть.

«Локо» будет сложно. Матчи с «Баварией» и «Атлетико» – возможность игрокам проявить себя, но задачи выйти из группы, думаю, ставиться не будет. Что же касается соперников «Краснодара». «Челси», конечно, выделяется на фоне всех. «Севилья» – обычная хорошая быстрая команда. Мне кажется, «Краснодар» иногда играет в такой же манере.

Матчи с испанцами будут очень интересными. Думаю, краснодарцы будут сверхмотивированными, даже несмотря на то, что болельщики, возможно, не будут ожидать какого-то высокого результата. Надеюсь, получится показать запоминающийся яркий футбол, который удивит соперника», – приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».