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    Малафеев: «Зенит поборется за первое место, если хорошо сыграет с «Боруссией»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для российских команд.

    «Зениту» в принципе досталась вполне проходимая группа. С «Боруссией» можно играть, несмотря на явное превосходство немцев. Против «Лацио» и «Брюгге» точно можно играть. Скорее всего, «Зенит» будет бороться за вторую строчку в первую очередь. Но, если получится хорошо сыграть с «Боруссией», то можно и с первого места выйти. Объективно, и по стоимости игроков, и по уровню игроков, и по уровню соревновательности наши чемпионаты сильно различаются. Но это не значит, что с ними нельзя играть.

    «Локо» будет сложно. Матчи с «Баварией» и «Атлетико» – возможность игрокам проявить себя, но задачи выйти из группы, думаю, ставиться не будет. Что же касается соперников «Краснодара». «Челси», конечно, выделяется на фоне всех. «Севилья» – обычная хорошая быстрая команда. Мне кажется, «Краснодар» иногда играет в такой же манере.

    Матчи с испанцами будут очень интересными. Думаю, краснодарцы будут сверхмотивированными, даже несмотря на то, что болельщики, возможно, не будут ожидать какого-то высокого результата. Надеюсь, получится показать запоминающийся яркий футбол, который удивит соперника», – приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

    • «Зенит» сыграет в группе с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
    • Соперники «Локомотива» – «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».
    • «Краснодар» встретится с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1197

      almanev 3 минуты назад

      Зенит поборется с Брюгге за 3 место

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      Рейтинг: +133

      SuperNils 7 минут назад

      Каждый год одно и то же - кто-то говорит, что мы сможем, если... А в итоге борьба за ЛЕ и 4-е место.

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      Рейтинг: +199

      111Hunter111 25 минут назад

      Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати.

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      Рейтинг: +800

      zlobny_zenitos 1 час назад

      Высказался, наш барон недвижимости... В прошлом году тоже было все реально, надо было только выиграть всех...а по факту даже в ЛЕ не попали...
      Эх Слава Слава...длинные языки у вас у всех, "экспертов", раньше времени болтать...

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      Рейтинг: +901

      elessar arnor 1 час назад

      никакого высокомерия, совсем.

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      Рейтинг: +8515

      paracetamol 1 час назад

      Лоуи автобус выставят и может очочко зацепят. А быки должны со второго или 3-го места выходить!

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