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  • Малафеев: «Зенит поборется за первое место, если хорошо сыграет с «Боруссией»

Малафеев: «Зенит поборется за первое место, если хорошо сыграет с «Боруссией»

2 октября 2020, 09:45
10

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для российских команд.

«Зениту» в принципе досталась вполне проходимая группа. С «Боруссией» можно играть, несмотря на явное превосходство немцев. Против «Лацио» и «Брюгге» точно можно играть. Скорее всего, «Зенит» будет бороться за вторую строчку в первую очередь. Но, если получится хорошо сыграть с «Боруссией», то можно и с первого места выйти. Объективно, и по стоимости игроков, и по уровню игроков, и по уровню соревновательности наши чемпионаты сильно различаются. Но это не значит, что с ними нельзя играть.

«Локо» будет сложно. Матчи с «Баварией» и «Атлетико» – возможность игрокам проявить себя, но задачи выйти из группы, думаю, ставиться не будет. Что же касается соперников «Краснодара». «Челси», конечно, выделяется на фоне всех. «Севилья» – обычная хорошая быстрая команда. Мне кажется, «Краснодар» иногда играет в такой же манере.

Матчи с испанцами будут очень интересными. Думаю, краснодарцы будут сверхмотивированными, даже несмотря на то, что болельщики, возможно, не будут ожидать какого-то высокого результата. Надеюсь, получится показать запоминающийся яркий футбол, который удивит соперника», – приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

  • «Зенит» сыграет в группе с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
  • Соперники «Локомотива» – «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».
  • «Краснодар» встретится с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Локомотив Краснодар Малафеев Вячеслав
Комментарии (10)
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paracetamol
1601621561
Лоуи автобус выставят и может очочко зацепят. А быки должны со второго или 3-го места выходить!
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zlobny_zenitos
1601622634
Высказался, наш барон недвижимости... В прошлом году тоже было все реально, надо было только выиграть всех...а по факту даже в ЛЕ не попали... Эх Слава Слава...длинные языки у вас у всех, "экспертов", раньше времени болтать...
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111Hunter111
1601625443
Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати.
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almanev
1601626784
Зенит поборется с Брюгге за 3 место
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Axe111
1601628727
Пфф 4 место и очередной позор
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dinar7777dinar
1601630575
2 про е ба боруссии ! лацио забьет вас ! брюгге крепкий орешек не раз игравший в лч. опытный боец ! 4 престижное место для ряженного чампиона женита обеспеченно !
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Вальдемар IV
1601641317
пока ни локо ни краснодар не понтили, что мы там фавориты и всех обыграем, вот она вседозволенность газпрома
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Сильвербой
1601650359
За что Зенит поборется, мы все прекрасно знаем, не надо нам в уши ссать!!!
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Hektor 84
1601727068
Везде если, только если. Ни какой уверенности нет. В лучшем случае третье место займут.
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Январь 59
1601802452
Никакого если и слышать не хотим. Не важно как Зенит сыграет с Боруссией, всех остальных можно обыграть , а не жаловаться на судьбу, что не смогли немчуру обыграть. Более за наши клубы. Престиж России на Европейских аренах выше всяких остальных турниров. Вперёд к победам.
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