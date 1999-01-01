Дюков – о расширении РПЛ: «Был бы рад, если бы в лиге играло 18 клубов»

30 игр за сезон очень мало.
9-12 команд для 1/6 суши тоже мало.
Наверно 18 оптимально, пусть играют ( х им делать ).
Проблема в другом. Как заставить клубы быть рентабельными , не платить немеренные зарплаты и жить по средствам.
Почему они банкротятся, сами себе зп устанавливают , независимо от доходов и посещения зрителей.
Президент РФС Александр Дюков высказался за расширение РПЛ до 18 клубов.
«Больше года назад, когда Премьер-лига рассматривала различные форматы трансформации нашего чемпионата, сокращение числа клубов было одним из вариантов, но он серьезно не рассматривался. Моя позиция не изменилась – на данный момент я был бы рад, чтобы в лиге играло 18 клубов.
Недавнее выступление наших клубов в Лиге Европы тревожит и вызывает озабоченность. Есть тенденция, и она появилась не вчера. Количество игр в РПЛ с высокой интенсивностью должно быть больше. Чтобы это сделать, необязательно уменьшать количество клубов в лиге. В Европе возрастает интенсивность игровых действий, а у нас многие команды защищаются низким блоком, у владеющего мячом есть вечность на принятие решений. Игрок может успеть кофе заказать, пока его начнут атаковать», – прокомментировал Дюков.
- В середине января 14 клубов РПЛ одобрили увеличение числа участников турнира с 16 до 18.
- Тем не менее вопрос о расширении лиги не рассматривался.