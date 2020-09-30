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  • Дюков – о расширении РПЛ: «Был бы рад, если бы в лиге играло 18 клубов»

Дюков – о расширении РПЛ: «Был бы рад, если бы в лиге играло 18 клубов»

30 сентября 2020, 15:36
17

Президент РФС Александр Дюков высказался за расширение РПЛ до 18 клубов.

«Больше года назад, когда Премьер-лига рассматривала различные форматы трансформации нашего чемпионата, сокращение числа клубов было одним из вариантов, но он серьезно не рассматривался. Моя позиция не изменилась – на данный момент я был бы рад, чтобы в лиге играло 18 клубов.

Недавнее выступление наших клубов в Лиге Европы тревожит и вызывает озабоченность. Есть тенденция, и она появилась не вчера. Количество игр в РПЛ с высокой интенсивностью должно быть больше. Чтобы это сделать, необязательно уменьшать количество клубов в лиге. В Европе возрастает интенсивность игровых действий, а у нас многие команды защищаются низким блоком, у владеющего мячом есть вечность на принятие решений. Игрок может успеть кофе заказать, пока его начнут атаковать», – прокомментировал Дюков.

  • В середине января 14 клубов РПЛ одобрили увеличение числа участников турнира с 16 до 18.
  • Тем не менее вопрос о расширении лиги не рассматривался.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (17)
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Алехсбургер.
1601469892
Спец. Видно сразу, шарит в этом...как его ,.млин..в футболе.
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maior-60
1601471821
Бред.
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алдан2014
1601472879
Это что бы Зенит почаще 6:0 выигрывал,и у дзюбы больше хет-триков больше? А играть когда,в декабре или январе?
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paracetamol
1601483130
Возьмут хумно, те накупят ****, вот и весь чемп. Как в Африке.
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моэм
1601483586
Вот интересно , где живёт Дюков? … может он и не в России живёт ?...разнесёт такую бредятину.
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житель СПб
1601484619
Так кто тут главный, если не ты?! Всем понятно, что надо увеличивать до 18 (это надо было сделать еще в этом сезоне), увеличивать число игр, уменьшать зарплаты и сделать молодых игроков заинтересованными в прогрессе - как это делают на Украине.
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Hektor 84
1601490038
Завести еще пару фарм клубов для синита?
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САДЫЧОК
1601491968
Как , такое недоразумение может возглавлять РПЛ ?! Ведь , понятно уже любому лузеру-что Ндо уменьшить , к сожалению до 8-10 клубов !
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Урия Гип 2
1601493950
Добавить ещё пару московских команд. Зачем?
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Каратель помойников
1601514698
правильно,добавить оренбург и волгарь,а то с судьями сейчас напряг,отмазывать хлопотно
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