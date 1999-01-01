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    Дюков – о расширении РПЛ: «Был бы рад, если бы в лиге играло 18 клубов»

    Президент РФС Александр Дюков высказался за расширение РПЛ до 18 клубов.

    «Больше года назад, когда Премьер-лига рассматривала различные форматы трансформации нашего чемпионата, сокращение числа клубов было одним из вариантов, но он серьезно не рассматривался. Моя позиция не изменилась – на данный момент я был бы рад, чтобы в лиге играло 18 клубов.

    Недавнее выступление наших клубов в Лиге Европы тревожит и вызывает озабоченность. Есть тенденция, и она появилась не вчера. Количество игр в РПЛ с высокой интенсивностью должно быть больше. Чтобы это сделать, необязательно уменьшать количество клубов в лиге. В Европе возрастает интенсивность игровых действий, а у нас многие команды защищаются низким блоком, у владеющего мячом есть вечность на принятие решений. Игрок может успеть кофе заказать, пока его начнут атаковать», – прокомментировал Дюков.

    • В середине января 14 клубов РПЛ одобрили увеличение числа участников турнира с 16 до 18.
    • Тем не менее вопрос о расширении лиги не рассматривался.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5309

      Alekxei Z. 9 минут назад

      30 игр за сезон очень мало.
      9-12 команд для 1/6 суши тоже мало.
      Наверно 18 оптимально, пусть играют ( х им делать ).
      Проблема в другом. Как заставить клубы быть рентабельными , не платить немеренные зарплаты и жить по средствам.
      Почему они банкротятся, сами себе зп устанавливают , независимо от доходов и посещения зрителей.

      0
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      Рейтинг: +2574

      Гавроша 16 минут назад

      А на счет еврокубков - надо часть набранных очков возвращать в таблицу, если кому интересно то расскажу.

      0
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      Рейтинг: +2574

      Гавроша 17 минут назад

      У нас народ ленивый, работать никто не хочет, только доить. Они придумают тысячу отговорок, чтобы в самой большой стране в Европе было всего 16 команд.

      0
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      Рейтинг: +3241

      алдан2014 1 час назад

      Это что бы Зенит почаще 6:0 выигрывал,и у дзюбы больше хет-триков больше? А играть когда,в декабре или январе?

      1
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      Рейтинг: +2574

      Гавроша > алдан2014 18 минут назад

      Надо играть 2 раза в неделю, а не раз. Вот и все.

      0
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      Рейтинг: +5309

      Alekxei Z. > алдан2014 7 минут назад

      Климат явно теплее становится, можно тупо с Германии переписать календарь и в путь.

      0
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      Рейтинг: +11525

      Garrincha58 1 час назад

      вот что значит во главе РФС просто дилетант! тогда уж 20 команд и ужесточите лимит до трёх на поле и в заявке 5 и пусть наши паспортисты пьют и заказывают пиццу во время игры или СМСятся друг с другом и мы точно станем первой в рейтинге УЕФА(с конца)

      0
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      Рейтинг: +5309

      Alekxei Z. > Garrincha58 1 минуту назад

      Паспортисты , как ты говоришь , не сами себе зп устанавливают.
      Никто вразумительно не может ответить почему наши футболисты столько получают ?
      Почти все на бюджете, легко вывести в плюс, сократи зп.
      ВСЁ. Разбегутся ? Куда , кому они нах нужны ?
      Была бы воля и желание . всё решаемо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4760

      maior-60 1 час назад

      Бред.

      1
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      Рейтинг: -290

      Аден 1 час назад

      ну, забота дюкова понятна, надо ещё парочку подставных для днищенского бЗенита.

      0
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      ...
      Рейтинг: +897

      elessar arnor > Аден 1 час назад

      чтобы закатывать по 6 мячей и зюба стал лучшим бомбардиром

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1676

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Календарь для 16-ти не могут составить, о чём вы?

      0
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      Рейтинг: +1322

      Алехсбургер. 1 час назад

      Спец.
      Видно сразу, шарит в этом...как его ,.млин..в футболе.

      1
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      Рейтинг: +1322

      Алехсбургер. > Алехсбургер. 1 час назад

      Низкий блок..
      Это "Справедливая Россия", или термин из "Северного потока"?

      1
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      Рейтинг: +401

      Ужас Бората > Алехсбургер. 1 час назад

      Из волейбола.

      3
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      Рейтинг: +3241

      алдан2014 > Ужас Бората 58 минут назад

      Друзья,он их зенита,там все такие,с ветром в голове и готовностью выполнить решение партии

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