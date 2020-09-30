Дюков – о расширении РПЛ: «Был бы рад, если бы в лиге играло 18 клубов»

Президент РФС Александр Дюков высказался за расширение РПЛ до 18 клубов.

«Больше года назад, когда Премьер-лига рассматривала различные форматы трансформации нашего чемпионата, сокращение числа клубов было одним из вариантов, но он серьезно не рассматривался. Моя позиция не изменилась – на данный момент я был бы рад, чтобы в лиге играло 18 клубов.

Недавнее выступление наших клубов в Лиге Европы тревожит и вызывает озабоченность. Есть тенденция, и она появилась не вчера. Количество игр в РПЛ с высокой интенсивностью должно быть больше. Чтобы это сделать, необязательно уменьшать количество клубов в лиге. В Европе возрастает интенсивность игровых действий, а у нас многие команды защищаются низким блоком, у владеющего мячом есть вечность на принятие решений. Игрок может успеть кофе заказать, пока его начнут атаковать», – прокомментировал Дюков.