АПЛ. «Лестер» разгромил на выезде «Манчестер Сити», Варди оформил хет-трик

«Манчестер Сити» в третьем туре АПЛ крупно уступил дома «Лестер Сити» – 2:5.
Форвард гостей Джейми Варди оформил хет-трик. Он стал первым игроком, когда-либо забивавшим на выезде три мяча команде Хосепа Гвардиолы.
«Лестер» продолжает возглавлять турнирную таблицу, «Манчестер Сити» идет 13-м.
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Манчестер Сити – Лестер Сити – 2:5 (1:1)
Голы: 1:0 – Марез, 4; 1:1 – Варди, 37 (с пенальти); 1:2 – Варди, 54; 1:3 – Варди, 58 (с пенальти); 1:4 – Мэдиссон, 77; 2:4 – Аке, 84; Тилеманс, 88.
Источник: «Бомбардир»