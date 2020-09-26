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  • Федотов – о пенальти в ворота «Уфы»: «Почему за такой же фол не назначили 11-метровый в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»?»

Федотов – о пенальти в ворота «Уфы»: «Почему за такой же фол не назначили 11-метровый в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»?»

26 сентября 2020, 18:15
36

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил российских судей в неодинаковой трактовке моментов. За основу он взял пенальти в текущем матче девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой».

«Пенальти в ворота «Уфы» назначен правильно. Но я бы сравнил этот момент с моментом Александра Соболева и Вильмара Барриоса в полуфинале кубка прошлого сезона. Почему в ворота «Уфы» 11-метровый назначили, а в ворота за такой же фол на Соболеве «Зенита» – нет? Это ведь одинаковые моменты, они не отличаются друг от друга. Получается, это неодинаковая трактовка эпизодов», – сказал эксперт.

  • Федотов имеет в виду матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» – «Спартак», по итогам которого москвичи вылетели из турнира.
  • В случае победы над «Уфой» «Зенит» вернется на первое место.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит Уфа Федотов Игорь
Комментарии (36)
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СвинкаСправедливости
1601133571
А почему сегодня арбитр решил предотвратить взятие ворот Тамбова?
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Волька
1601134066
Эта вонючая фу-фа не на что не способна!Даже гомосеков не обыграла
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ААМ
1601134110
Спам, по-моему, судейских подарков в этом сезоне получил порядочно.
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nik55
1601135726
пока у власти культурная столица все будет как им нужно
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aleks 265814
1601140413
объяснение простое зина купила всех судей
Ответить
Aleksey!
1601140457
Если бы это был не зЯнит, то судью на полиграф и отстранение от судейства. Позор!
Ответить
Дэс
1601140504
Потому что бомжи и всё...
Ответить
seth343
1601140737
Как почему? Потому, что в ворота зины пенки ставить нельзя, а то судей уволят...
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alefreddy
1601141283
Все судьи в чемпионате только для зины и пенальти и офсайды а у других наоборот
Ответить
_Marqella_
1601155125
Ой дурак этот Федотов...что ещё вспомнит??
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