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    Федотов – о пенальти в ворота «Уфы»: «Почему за такой же фол не назначили 11-метровый в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»?»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил российских судей в неодинаковой трактовке моментов. За основу он взял пенальти в текущем матче девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой».

    «Пенальти в ворота «Уфы» назначен правильно. Но я бы сравнил этот момент с моментом Александра Соболева и Вильмара Барриоса в полуфинале кубка прошлого сезона. Почему в ворота «Уфы» 11-метровый назначили, а в ворота за такой же фол на Соболеве «Зенита» – нет? Это ведь одинаковые моменты, они не отличаются друг от друга. Получается, это неодинаковая трактовка эпизодов», – сказал эксперт.

    • Федотов имеет в виду матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» – «Спартак», по итогам которого москвичи вылетели из турнира.
    • В случае победы над «Уфой» «Зенит» вернется на первое место.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1333

      ФК Пупсик 8 минут назад

      Он бы лучше подумал, почему не назначают пенальти в ворота спартака?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4615

      nik55 11 минут назад

      пока у власти культурная столица все будет как им нужно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +995

      моэм 16 минут назад

      Федотов косит под наивного?...просто судья себе не враг и не хочет потерять доходную работу … вообще , при звуке красивого слова "Зенит" уже не просто тошнит...выворачивает.

      0
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      Рейтинг: +8280

      Persona_non_Grata 28 минут назад

      Да потому , что это Зенит, а это Спартак .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      ВасяК 34 минуты назад

      Вот ответ на мой комент,а бомжам за такой фол,дадут педаль!!!Что и требовалось доказать!!!

      2
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      Рейтинг: +1616

      ААМ 38 минут назад

      Спам, по-моему, судейских подарков в этом сезоне получил порядочно.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +8280

      Persona_non_Grata > ААМ 28 минут назад

      Трендить , не мешки ворочать ((( Желаю и вам таких подарков и побольше .

      2
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      Рейтинг: -171

      Волька 38 минут назад

      Эта вонючая фу-фа не на что не способна!Даже гомосеков не обыграла

      0
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      Рейтинг: +3217

      алдан2014 41 минуту назад

      Потому что!

      1
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      Рейтинг: +10006

      Skull_Boy 45 минут назад

      Да успокойся уже чемпионат куплен

      1
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      Рейтинг: +1663

      СвинкаСправедливости 47 минут назад

      А почему сегодня арбитр решил предотвратить взятие ворот Тамбова?

      4
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