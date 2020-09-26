Федотов – о пенальти в ворота «Уфы»: «Почему за такой же фол не назначили 11-метровый в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»?»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов уличил российских судей в неодинаковой трактовке моментов. За основу он взял пенальти в текущем матче девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой».
«Пенальти в ворота «Уфы» назначен правильно. Но я бы сравнил этот момент с моментом Александра Соболева и Вильмара Барриоса в полуфинале кубка прошлого сезона. Почему в ворота «Уфы» 11-метровый назначили, а в ворота за такой же фол на Соболеве «Зенита» – нет? Это ведь одинаковые моменты, они не отличаются друг от друга. Получается, это неодинаковая трактовка эпизодов», – сказал эксперт.
- Федотов имеет в виду матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» – «Спартак», по итогам которого москвичи вылетели из турнира.
- В случае победы над «Уфой» «Зенит» вернется на первое место.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Источник: «Чемпионат»