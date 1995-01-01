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    Джорджевич останется в «Локомотиве». Ему не интересен вариант с «Химками»

    Игор Глушевич, агент форварда «Локомотива» Луки Джорджевича, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

    Ранее сообщалось, что на черногорца претендуют «Химки».

    По словам агента, вариант с переходом в подмосковный клуб Джорджевичу не интересен, он собирается остаться в «Локомотиве».

    • 26-летний форвард из-за травмы не появляется на поле с 18 октября 2019 года.
    • Он восстанавливался после повреждения крестообразных связок колена.
    • Контракт игрока с «Локо» рассчитан до конца сезона-2022/23.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      laryushkinarostis 35 минут назад

      Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью миостимулятора, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог----- https://nnna.ru/vladblog

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      Рейтинг: +1252

      фанат джигурды 51 минуту назад

      Взяли никчемного бомжару, который даже не стал этого скрывать, теперь поить и кормить его ещё 3 года.

      В полку сапатеров прибыло(((

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