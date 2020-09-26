Джорджевич останется в «Локомотиве». Ему не интересен вариант с «Химками»

Игор Глушевич, агент форварда «Локомотива» Луки Джорджевича, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.
Ранее сообщалось, что на черногорца претендуют «Химки».
По словам агента, вариант с переходом в подмосковный клуб Джорджевичу не интересен, он собирается остаться в «Локомотиве».
- 26-летний форвард из-за травмы не появляется на поле с 18 октября 2019 года.
- Он восстанавливался после повреждения крестообразных связок колена.
- Контракт игрока с «Локо» рассчитан до конца сезона-2022/23.
Источник: Metaratings