Джорджевич останется в «Локомотиве». Ему не интересен вариант с «Химками»

Игор Глушевич, агент форварда «Локомотива» Луки Джорджевича, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

Ранее сообщалось, что на черногорца претендуют «Химки».

По словам агента, вариант с переходом в подмосковный клуб Джорджевичу не интересен, он собирается остаться в «Локомотиве».