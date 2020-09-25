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    «Удинезе» требовал у «Зенита» за де Пауля 35 миллионов. Россияне были готовы заплатить 25

    Переговоры между «Зенитом» и «Удинезе» о покупке полузащитника Родриго де Пауля прекратились. Клубы не сошлись в цене.

    Итальянцы требовали за аргентинца 35 миллионов евро, но «Зенит» был готов заплатить только 25, пишет Николо Скира. Теперь чемпион России ищет другое усиление в центр поля.

    • В прошлом сезоне Серии А де Пауль забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
    • Контракт де Пауля с «Удинезе» действует до лета 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    25.09.2020 23:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8405

      paracetamol 33 минуты назад

      Нахр он нужен за такое бабло. Халк что-ли?

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      Рейтинг: +876

      elessar arnor 53 минуты назад

      дои питерских девок

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