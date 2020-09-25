«Удинезе» требовал у «Зенита» за де Пауля 35 миллионов. Россияне были готовы заплатить 25

Переговоры между «Зенитом» и «Удинезе» о покупке полузащитника Родриго де Пауля прекратились. Клубы не сошлись в цене.
Итальянцы требовали за аргентинца 35 миллионов евро, но «Зенит» был готов заплатить только 25, пишет Николо Скира. Теперь чемпион России ищет другое усиление в центр поля.
- В прошлом сезоне Серии А де Пауль забил семь мячей и сделал шесть ассистов в 34 играх.
- Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
- Контракт де Пауля с «Удинезе» действует до лета 2024 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.