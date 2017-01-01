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    «РБ-Спорт»: Кузяев попросил у «Локомотива» пять дней, так как изучает вариант с «Краснодаром»

    Полузащитник Далер Кузяев пообещал дать ответ «Локомотиву» в течение пяти дней. Как пишет «РБ-Спорт», это связано с тем, что у футболиста есть еще вариант с «Краснодаром».

    Приоритетом для Кузяева считался переезд в Европу, но найти устраивающие условия за рубежом у игрока не получилось.

    • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
    • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
    • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

    Metarartings: Николич настаивает на подписании Кузяева

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии14
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      Рейтинг: +988

      Январь 59 1 минуту назад

      Пять дней? Это типа подождет до игры с ПАОКом , а потом даст ответ? Типа если в ЛЧ пробьются и если дадут бабла, то он соизволит согласиться?

      0
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      Рейтинг: +1919

      Кузьмич на трибуне 5 минут назад

      По большому счёту , он Быкам не нужен. Более того в команде Галицкого, высокомерие не сильно уважают. Более того середина поля укомплектована. Свои воспитанники Шапи и Уткин сидят на лавке. Но паспорт- штука полезная. Может и пригодится. А что скажут болельщики Быков?

      0
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      Рейтинг: +1254

      CSKA471 21 минуту назад

      Так Далер, давай собирись переход в Краснодар - важное решение, надо визу оформлять, переводчика нанимать, риэлтора со знанием языка и т.п. дел выше крыши, за пять дней не успеть

      0
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      Рейтинг: +9999

      Skull_Boy 23 минуты назад

      У Быков и так перенасыщение в центре, зачем он нужен

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      Рейтинг: +18307

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Главный переход столетия, бл**ь!!!

      0
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      Рейтинг: +4914

      САДЫЧОК > DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      ...а ты считаешь главным переходом Глушакова-никому не нужного ...

      0
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      Рейтинг: +4738

      порт 38 минут назад

      У Краснодара рублей больше дадут?

      0
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      Рейтинг: +1328

      ФК Пупсик 44 минуты назад

      А краснодар это заграница?

      И кстати - когда там окно закрывается? Он еще долго будет торговаться?

      1
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      Рейтинг: +8746

      ilichkadr > ФК Пупсик 36 минут назад

      В Европе вроде 5 октября, а у нас изначально стояла дата 19 сентября.

      0
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      Рейтинг: +1284

      Алехсбургер. 51 минуту назад

      трёхходовка кончится Ахматом...
      Забурел паренёк,забурел...

      1
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      Рейтинг: +258

      kosmonaft 57 минут назад

      в локо он бы смог пробиться в основу а вот в краснодаре не факт

      0
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      Рейтинг: +917

      vmonomah17 58 минут назад

      Отказал барсе и мсити, выбрав рпл))))

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