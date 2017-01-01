«РБ-Спорт»: Кузяев попросил у «Локомотива» пять дней, так как изучает вариант с «Краснодаром»

Пять дней? Это типа подождет до игры с ПАОКом , а потом даст ответ? Типа если в ЛЧ пробьются и если дадут бабла, то он соизволит согласиться?
Полузащитник Далер Кузяев пообещал дать ответ «Локомотиву» в течение пяти дней. Как пишет «РБ-Спорт», это связано с тем, что у футболиста есть еще вариант с «Краснодаром».
Приоритетом для Кузяева считался переезд в Европу, но найти устраивающие условия за рубежом у игрока не получилось.
- С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
- Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
- За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
Metarartings: Николич настаивает на подписании Кузяева