«РБ-Спорт»: Кузяев попросил у «Локомотива» пять дней, так как изучает вариант с «Краснодаром»

Полузащитник Далер Кузяев пообещал дать ответ «Локомотиву» в течение пяти дней. Как пишет «РБ-Спорт», это связано с тем, что у футболиста есть еще вариант с «Краснодаром».

Приоритетом для Кузяева считался переезд в Европу, но найти устраивающие условия за рубежом у игрока не получилось.

С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.

Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.

За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

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