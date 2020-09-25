Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «РБ-Спорт»: Кузяев попросил у «Локомотива» пять дней, так как изучает вариант с «Краснодаром»

«РБ-Спорт»: Кузяев попросил у «Локомотива» пять дней, так как изучает вариант с «Краснодаром»

25 сентября 2020, 20:50
21

Полузащитник Далер Кузяев пообещал дать ответ «Локомотиву» в течение пяти дней. Как пишет «РБ-Спорт», это связано с тем, что у футболиста есть еще вариант с «Краснодаром».

Приоритетом для Кузяева считался переезд в Европу, но найти устраивающие условия за рубежом у игрока не получилось.

  • С 31 июля россиянин находится в статусе свободного агента.
  • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
  • За три сезона в его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.

Metarartings: Николич настаивает на подписании Кузяева

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Кузяев Далер
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1601056470
Значит, перейдет в "Красно", если он пройдет в группу Лиги чемпионов. Нет - то в "Лохомот".
Ответить
Сильвербой
1601056538
Слава "нужному" паспорту!!! Вы ведите что эти ублюдки делают!? Это просто жопа какая-то, подождите пять дней, я изучу вариант с Краснодаром, может там больше дадут за мой паспорт, потому что игрок я в общем-то никакой!!!
Ответить
vmonomah17
1601056546
Отказал барсе и мсити, выбрав рпл))))
Ответить
Алехсбургер.
1601057012
трёхходовка кончится Ахматом... Забурел паренёк,забурел...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1601058105
Главный переход столетия, бл**ь!!!
Ответить
Кузьмич на трибуне
1601059761
По большому счёту , он Быкам не нужен. Более того в команде Галицкого, высокомерие не сильно уважают. Более того середина поля укомплектована. Свои воспитанники Шапи и Уткин сидят на лавке. Но паспорт- штука полезная. Может и пригодится. А что скажут болельщики Быков?
Ответить
Январь 59
1601060002
Пять дней? Это типа подождет до игры с ПАОКом , а потом даст ответ? Типа если в ЛЧ пробьются и если дадут бабла, то он соизволит согласиться?
Ответить
vla4839
1601061860
Я бы на месте Зенита и других клубов объявил бы байкот Кузяеву,пусть поиграет за бугром,как хотел!!! На самом деле он устроил аукцион из своей персоны.Гнусное ,непорядочное поведение,
Ответить
alp
1601062958
чета кузяев начинает уже раздражать...
Ответить
Ганнибал Лектор
1601065947
Очень мерзко себя ведет Далер. Тьфу, противно
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+