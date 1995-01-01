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    «Чемпионат»: Климов войдет в тренерский штаб Черевченко в «Химках»

    Помощником Игоря Черевченко в «Химках» будет Валерий Климов. Бывший футболист «Томи» ассистировал Черевченко в «Балтике» и тульском «Арсенале».

    Официально о назначении Черевченко и его помощника Климова в «Химки» будет объявлено в ближайшие часы.

    • 1 июля Черевченко покинул тульский «Арсенал».
    • Валерий Климов начал тренерскую карьеру в 2011 году. В разное время он входил в тренерский штаб «Томи», «Балтики» и тульского «Арсенала».
    • «Химки» после восьми туров набрали в РПЛ три очка и занимают 15-е место.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13050

      vladimir-7 1 час назад

      Арсенал Т эти двое утопили, теперь добьют Химки и отправят в ФНЛ.

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      Рейтинг: +3323

      Cleaner 1 час назад

      Зачем нам новости про ДНО? Какое нам дело, что за жуки возятся вокруг Химок? Команда, про которую через год забудут все.

      1
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