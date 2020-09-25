«Чемпионат»: Климов войдет в тренерский штаб Черевченко в «Химках»

Помощником Игоря Черевченко в «Химках» будет Валерий Климов. Бывший футболист «Томи» ассистировал Черевченко в «Балтике» и тульском «Арсенале».

Официально о назначении Черевченко и его помощника Климова в «Химки» будет объявлено в ближайшие часы.