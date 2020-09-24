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  • Газзаев: «Стоимость телеправ в российском футболе нужно увеличить, РПЛ расширить, число профессиональных клубов сократить»

Газзаев: «Стоимость телеправ в российском футболе нужно увеличить, РПЛ расширить, число профессиональных клубов сократить»

24 сентября 2020, 14:44
17

Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что российскому футболу необходима серьезная модернизация.

«На протяжении последних шести лет я неоднократно говорил о том, что российский футбол нуждается в масштабной реорганизации, частью которой обязательно должно стать существенное увеличение стоимости телевизионных прав. Однако помимо этого необходимы и другие, не менее важные реформы. На мой взгляд, нужно расширить Премьер-лигу до 18 клубов, объединить управление соревнованиями в премьер-лиге и первой лиге в рамках единой футбольной структуры, сократить число профессиональных клубов в России вдвое, сделать вторую лигу любительской и полупрофессиональной, разделить ФНЛ на три дивизиона по географическому принципу, чтобы сократить транспортные расходы.

Также следует отменить лимит на легионеров, который не приносит реальной пользы. Если воплотить в жизнь все эти реформы, то наш футбол действительно выйдет на новый уровень. Благодаря проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России появилась великолепная инфраструктура, которой нет равных в мире. И теперь нужно сделать так, чтобы качество футбола, достижения клубов и организация футбольного бизнеса в нашей стране соответствовали этой инфраструктуре.

Теперь вернемся к теме стоимости телевизорных прав. Сколько зарабатывают клубы в топ-5 европейских лиг? У Англии речь про 2,5 миллиарда евро в год, у Германии — про полтора миллиарда. У Италии, Франции и Испании — около миллиарда. А у нас лишь 23 миллиона евро в год. Очевидно, что когда разница в доходах настолько велика, наши клубы просто не могут составлять реальную конкуренцию на европейской арене. Эту ситуацию надо кардинально менять, увеличив стоимость телевизионных прав во много раз.

В России доходы от телевидения – 9%, 3% – доходы в дни матчей, 88% – спонсорство. Конечно, при таком раскладе наши клубы не соответствуют финансовому фэйр-плей в должной мере и испытывают финансовые проблемы», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Газзаев Валерий
Комментарии (17)
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алдан2014
1600949491
Очередное гонево от Газзаева.Он самому себе не противен?
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Skull_Boy
1600949574
Бл9 что ты куришь то и наше дерьмо и за бесплатно нафиг не нужно и сравнил гавно с конфетой Англию и Россию, епта у нас каждый сезон матчи договорные, судью работать нормально не могут в поле не то что на ВАР и тем более подставные команды в лиге
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Hektor 84
1600952754
Лучше расскажи поэтому ты Аланию обанкротил?
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filosof sparty
1600953160
Погоди усатый, погоди! Я уже даже сейчас, с дешевыми телеправами, всё чаще смотрю даже центральные матчи тура за деньги, ибо МатчТВ это показывать отказывается! В принципе я согласен покупать дорогую подписку на РПЛ, только сначала увеличьте доходы населения или заставьте ТинаТВ, открытый с помпой за кучу миллиардов, показывать ВСЕЕЕ матчи рпл! Ну и ещё мааааленькая деталь, сделайте наш чемпионат привлекательным, без договорняков и судейских скандалов... А так то конечно усатый всё правильно сказал
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Sky Spartak
1600954751
Уже 10 лет говорят,про то,что нужно увеличивать стоимость телевизионных прав. НО вы сначала улучшите футбол...Кто его в Европе покупать будет ?!?!? Тов. Газзаев ??? Очередной бред...У него все идеи от фонаря...реформатор...
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maior-60
1600955469
Чистой воды лоббизм. Ничего общего с развитием нашего футбола не имеет. План по сути своей убогий и несовершенный, не учитывающий ни наш суровый зимний климат, ни качество большинства матчей, ни засилье блатных дилетантов и непрофессионалок в руководстве спортивных каналов, нежелание простых болельщиков платить большие деньги за второсортный продукт и пр.
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Олег1204
1600955775
Кто в мире захочет посмотреть великий матч Химки - Арсенал? С начало играйте как в Англии. Потом просите бабки.
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AZ
1600957113
Как был псом, так им и останется
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САДЫЧОК
1600958174
Газзаев-зло нашего футбола !
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lysenkoff
1600958912
Только в Англии играют так, что хочется смотреть такой футбол. Лол....
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