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    Газзаев: «Стоимость телеправ в российском футболе нужно увеличить, РПЛ расширить, число профессиональных клубов сократить»

    Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что российскому футболу необходима серьезная модернизация.

    «На протяжении последних шести лет я неоднократно говорил о том, что российский футбол нуждается в масштабной реорганизации, частью которой обязательно должно стать существенное увеличение стоимости телевизионных прав. Однако помимо этого необходимы и другие, не менее важные реформы. На мой взгляд, нужно расширить Премьер-лигу до 18 клубов, объединить управление соревнованиями в премьер-лиге и первой лиге в рамках единой футбольной структуры, сократить число профессиональных клубов в России вдвое, сделать вторую лигу любительской и полупрофессиональной, разделить ФНЛ на три дивизиона по географическому принципу, чтобы сократить транспортные расходы.

    Также следует отменить лимит на легионеров, который не приносит реальной пользы. Если воплотить в жизнь все эти реформы, то наш футбол действительно выйдет на новый уровень. Благодаря проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России появилась великолепная инфраструктура, которой нет равных в мире. И теперь нужно сделать так, чтобы качество футбола, достижения клубов и организация футбольного бизнеса в нашей стране соответствовали этой инфраструктуре.

    Теперь вернемся к теме стоимости телевизорных прав. Сколько зарабатывают клубы в топ-5 европейских лиг? У Англии речь про 2,5 миллиарда евро в год, у Германии — про полтора миллиарда. У Италии, Франции и Испании — около миллиарда. А у нас лишь 23 миллиона евро в год. Очевидно, что когда разница в доходах настолько велика, наши клубы просто не могут составлять реальную конкуренцию на европейской арене. Эту ситуацию надо кардинально менять, увеличив стоимость телевизионных прав во много раз.

    В России доходы от телевидения – 9%, 3% – доходы в дни матчей, 88% – спонсорство. Конечно, при таком раскладе наши клубы не соответствуют финансовому фэйр-плей в должной мере и испытывают финансовые проблемы», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9980

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Бл9 что ты куришь то и наше дерьмо и за бесплатно нафиг не нужно и сравнил гавно с конфетой Англию и Россию, епта у нас каждый сезон матчи договорные, судью работать нормально не могут в поле не то что на ВАР и тем более подставные команды в лиге

      0
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      Рейтинг: +3198

      алдан2014 6 минут назад

      Очередное гонево от Газзаева.Он самому себе не противен?

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