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    Рюдигер – новая трансферная цель «Барселоны»

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может перейти в «Барселону».

    Каталонский клуб ищет усиление на позицию центрального защитника и рассматривает Рюдигера в качестве приоритетного варианта, сообщает kicker. Также интерес к немцу проявляет «Рома» – бывший клуб 27-летнего защитника.

    Ранее стало известно, что Рюдигер может покинуть «Челси» ради игровой практики в преддверии Евро-2020.

    • В этом сезоне немец не провел за «Челси» ни одного матча.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость Рюдигера – 40 миллионов евро.

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    Источник: kicker

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2347

      SarJr 34 минуты назад

      накуя а главное зачем??????????????????????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3672

      dinar7777dinar 1 час назад

      даром не нужен !

      0
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