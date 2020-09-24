Рюдигер – новая трансферная цель «Барселоны»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может перейти в «Барселону».
Каталонский клуб ищет усиление на позицию центрального защитника и рассматривает Рюдигера в качестве приоритетного варианта, сообщает kicker. Также интерес к немцу проявляет «Рома» – бывший клуб 27-летнего защитника.
Ранее стало известно, что Рюдигер может покинуть «Челси» ради игровой практики в преддверии Евро-2020.
- В этом сезоне немец не провел за «Челси» ни одного матча.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость Рюдигера – 40 миллионов евро.
Источник: kicker