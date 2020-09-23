Де Брюйне, Левандовски и Нойер – претенденты на звание игрока года в Европе

УЕФА определил трех претендентов на награду «Игрок года» в Европе.
В шорт-лист попали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и его одноклубник Мануэль Нойер.
Победителя объявят 1 октября перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.
- Де Брюйне в прошлом сезоне провел во всех турнирах 44 матча, забив 15 голов и сделав 22 голевые передачи.
- Левандовски сыграл в сезоне-2019/20 47 матчей, забил 55 мячей и сделав 10 ассистов.
- На счету Нойера в прошлом сезоне 50 матчей, пропустив 47 мячей. В Лиге чемпионов он отстоял «на ноль» шесть игр.
twit text — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 23, 2020
Источник: Официальный сайт УЕФА