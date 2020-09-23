Metaratings: «Локомотив» готов платить Кузяеву 3 миллиона в год

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в «Локомотив».

Московский клуб готов предложить Кузяеву зарплату в районе 3 миллионов евро в год, а также выплатить подписной бонус в размере 2-3 миллионов евро.

Сообщается, что решение о переходе Кузяева в «Локомотив» будет принимать отец Далера.