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    Metaratings: «Локомотив» готов платить Кузяеву 3 миллиона в год

    Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в «Локомотив».

    Московский клуб готов предложить Кузяеву зарплату в районе 3 миллионов евро в год, а также выплатить подписной бонус в размере 2-3 миллионов евро.

    Сообщается, что решение о переходе Кузяева в «Локомотив» будет принимать отец Далера.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии17
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      Рейтинг: +499

      амани 14 минут назад

      торгаши......

      0
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      Рейтинг: +4887

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Только идиоты могут отпустить Кузяева и оставить никчемных Оздоева и Дзюбу !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4128

      KPCCSPB 1 час назад

      Мде, о чём там Зенит думает вообще... Наверное выпускать Жиркова на усиление им в кайф. Продать Ерохина не могут, ******, а Кузяева не смогли дожать, скоро на третье место скатимся.

      0
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      Рейтинг: +24800

      oyabun 1 час назад

      Хана ценам на билеты на поездах. Манджукичу 4 млн. евро в год, Кузяеву 3... РЖД решило переплюнуть Газпром?

      0
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      Рейтинг: +8355

      paracetamol > oyabun 1 час назад

      Газпром деньги государству приносит, а эти их тратят. Нищеброды, а туда же!

      3
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      Рейтинг: +8694

      ilichkadr > oyabun 1 час назад

      РЖД давно уже переплюнуло Газпром. Всё по-тихому, не светятся.

      2
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      Рейтинг: +375

      Фанат Рубина > ilichkadr 1 час назад

      только вы забываете скока бабла газпромом вбухано в карманных судеек

      0
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      Рейтинг: +8694

      ilichkadr > Фанат Рубина 46 минут назад

      Ну, и скока?

      0
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      Рейтинг: +26145

      zra78 > ilichkadr 23 минуты назад

      Ну и как переплюнул?

      0
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      Рейтинг: +8694

      ilichkadr > zra78 18 минут назад

      Ценами на билеты, но а газ пока не подорожал.

      0
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      Рейтинг: +11495

      Garrincha58 1 час назад

      пусть платят этому бездарному игрочишке в Зените и так перебор бездарностей лимитчиков

      0
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      Рейтинг: +12996

      vladimir-7 2 часа назад

      Когда отец игрока является его агентом, то всё, при согласовании
      нового контракта, начинается брожение мысли у игрока о его величии, повышения зарплаты и поиск достойного европейского клуба

      0
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      Рейтинг: +12996

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      Кроме сказанного, Зенит переплачивает ЗП Дзюбе, а другие игроки в команде видят, что бревну много платят, а почему
      мне нельзя поднять ЗП до его уровня или больше, ведь это
      мы создаем такой успех команде.

      0
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      Рейтинг: +559

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 часа назад

      Утка

      2
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      Рейтинг: +8694

      ilichkadr 2 часа назад

      Очередной высер от букмекера.

      1
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      Рейтинг: +2391

      vsespartak01 > ilichkadr 2 часа назад

      везде и во всем один высер!про все!

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      Рейтинг: +8694

      ilichkadr > vsespartak01 2 часа назад

      От букмекеров всегда конкретно, поскольку за счёт этого и живут.

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