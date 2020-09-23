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Metaratings: «Локомотив» готов платить Кузяеву 3 миллиона в год

23 сентября 2020, 08:23
32

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в «Локомотив».

Московский клуб готов предложить Кузяеву зарплату в районе 3 миллионов евро в год, а также выплатить подписной бонус в размере 2-3 миллионов евро.

Сообщается, что решение о переходе Кузяева в «Локомотив» будет принимать отец Далера.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кузяев Далер
Комментарии (32)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1600839423
Утка
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oyabun
1600841776
Хана ценам на билеты на поездах. Манджукичу 4 млн. евро в год, Кузяеву 3... РЖД решило переплюнуть Газпром?
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САДЫЧОК
1600845623
Только идиоты могут отпустить Кузяева и оставить никчемных Оздоева и Дзюбу !
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Snek
1600848341
А как же Европа? Похоже Кузяев довыпендривается и останется без клуба вообще.
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polt
1600848406
Когда уже Кузяев играть будет? Батя ссыт проторговаться, цены гнет? В Европе уже никому не нужен, смотришь и у нас с носом останется.
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Dr.Metal
1600849233
да пусть переходит в локо, хоть играть будет, а с зарплатой перегибает конечно
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portero
1600850004
Когда уж папа кго пристроит, повыгоднее. Уже сомнения что Локо его хотят, только если откаты грузину...
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FanatSerj
1600853260
Да давно уже бы лимит зарплат для паспортистов сделали, ну какие 2-3 евро ляма ? За эти деньги можно детскую школу построить с полем и хороших тренеров в неё нанять с международными лицензиями, одеть, обуть всех детей, ещё и на поездки на турниры хватит. Зачем этим "прыщам на жопе" такие деньги платить, если в Европе кто то готов его взять ну разговора нет, пусть едет, а по факту же никому он там не тарахтел же, максимум Турция. Хорошее дело поддерживать местных футболистов, но при этом не обязательно же их разжировывать до такой степени. Святой Черчесов, как он с ними в сборной работает ума не приложу.
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zigbert
1600871316
Локомотиву под ЛЧ надо усиливать состав. Кузяев как раз и может им пригодится.
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portero
1600921950
Если суммы озвученные верны, то Кузя игрок Локо, правда процент отката может быть слишком высок...
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