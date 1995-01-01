Медведев: «Есть вероятность, что Кузяев останется в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью изданию «Спорт день за днем» поговорил о будущем полузащитника Далера Кузяева. Он сейчас без контракта.

— Какова ситуация с Далером Кузяевым?

— Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените».