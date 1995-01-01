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    Медведев: «Есть вероятность, что Кузяев останется в «Зените»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью изданию «Спорт день за днем» поговорил о будущем полузащитника Далера Кузяева. Он сейчас без контракта.

    — Какова ситуация с Далером Кузяевым?

    — Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените».

    • Кузяевым интересуется «Саутгемптон».
    • Другой источник писал, что Кузяев останется в России.
    • Его приоритет – переход в европейский клуб.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1007

      Бoрат 12 минут назад

      " — А много ль корова даёт молока?
      — Не выдоишь за день — устанет рука.
      Старик посмотрел на корову свою:
      — Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
      Корову свою не продам никому —
      Такая скотина нужна самому! " Гыгыгы .

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      Рейтинг: +4697

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