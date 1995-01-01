Медведев: «Есть вероятность, что Кузяев останется в «Зените»

" — А много ль корова даёт молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука.
Старик посмотрел на корову свою:
— Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому —
Такая скотина нужна самому! " Гыгыгы .
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью изданию «Спорт день за днем» поговорил о будущем полузащитника Далера Кузяева. Он сейчас без контракта.
— Какова ситуация с Далером Кузяевым?
— Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените».
- Кузяевым интересуется «Саутгемптон».
- Другой источник писал, что Кузяев останется в России.
- Его приоритет – переход в европейский клуб.