Полузащитник «Уфы» Голубев: «Мне нравится конкурировать с сильнейшими игроками – с Дзюбой»

Артем Голубев, игрок «Уфы», ответил на несколько вопросов пресс-службы сборной России. В ответе на один из них прозвучала фамилия Артема Дзюбы.

«С кем мне нравится конкурировать? С сильнейшими игроками. Кто это? Артeм Дзюба.

Самая дорогая вещь, на которую я выбрасывал деньги? Я всегда стараюсь не выбрасывать. Мне ещe не платят столько денег, чтобы их можно было выбрасывать», – сказал уфимец.