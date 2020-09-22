Полузащитник «Уфы» Голубев: «Мне нравится конкурировать с сильнейшими игроками – с Дзюбой»

Артем Голубев, игрок «Уфы», ответил на несколько вопросов пресс-службы сборной России. В ответе на один из них прозвучала фамилия Артема Дзюбы.
«С кем мне нравится конкурировать? С сильнейшими игроками. Кто это? Артeм Дзюба.
Самая дорогая вещь, на которую я выбрасывал деньги? Я всегда стараюсь не выбрасывать. Мне ещe не платят столько денег, чтобы их можно было выбрасывать», – сказал уфимец.
- 21-летний игрок – воспитанник «Краснодара».
- В Уфе он выступает с лета.
- В текущем сезоне РПЛ Голубев пропустил один матч, забил гол.
Источник: ютуб-канал сборной России