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    Полузащитник «Уфы» Голубев: «Мне нравится конкурировать с сильнейшими игроками – с Дзюбой»

    Артем Голубев, игрок «Уфы», ответил на несколько вопросов пресс-службы сборной России. В ответе на один из них прозвучала фамилия Артема Дзюбы.

    «С кем мне нравится конкурировать? С сильнейшими игроками. Кто это? Артeм Дзюба.

    Самая дорогая вещь, на которую я выбрасывал деньги? Я всегда стараюсь не выбрасывать. Мне ещe не платят столько денег, чтобы их можно было выбрасывать», – сказал уфимец.

    • 21-летний игрок – воспитанник «Краснодара».
    • В Уфе он выступает с лета.
    • В текущем сезоне РПЛ Голубев пропустил один матч, забил гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +753

      Граф2019 23 минуты назад

      летай и не накай случайно на дзюбу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11114

      derrik2000 1 час назад

      О-О-О-О-О-О-О!!!
      Полено, оказывается, пример для подражания! ))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +3170

      алдан2014 1 час назад

      Лизнул знатно.Артемке понравилось

      0
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      Рейтинг: -910

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Левые пенки и голы из офсайдов делают Шлюбу сильнейшим)))

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