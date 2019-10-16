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    Павлюченко: «Когда в 20 лет купил у Есипова джип, подумал: «Все, футбол не нужен, я такой крутой»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал о своей первой иномарке. Ее он купил у экс-игрока «Ротора» Валерия Есипова.

    «Помню ли я свою первую машину? Конечно. У меня была «десятка». В 2000 году это была крутая машина: на «Мерседесе» тогда только такие старички, как Валера Есипов, ездили. Копил на эту машину, поставил спойлер и диски. Проездил на ней год, а потом подписал новый контракт с зарплатой в шесть раз больше, чем была, и купил у Есипова «Гранд Чероки». Тогда я подумал: «Всe, мне футбол не нужен, я уже всe заработал. Я такой крутой и на джипе».

    Кажется, что большинство ребят нынешнего поколения не понимают, что контракты на 10-15 миллионов рублей в месяц будут всегда. Когда появляются семья и дети, дорогие машины становятся ненужными», – сказал Павлюченко Sport24.

    • Сейчас форвард выступает за клуб ПФЛ «Знамя».
    • В Европе он играл за «Тоттенхэм».
    • Со сборной Павлюченко доходил до полуфинала Евро-2008.

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    Источник: Sport24

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