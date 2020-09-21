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  • Павлюченко: «Когда в 20 лет купил у Есипова джип, подумал: «Все, футбол не нужен, я такой крутой»

Павлюченко: «Когда в 20 лет купил у Есипова джип, подумал: «Все, футбол не нужен, я такой крутой»

21 сентября 2020, 14:37
2

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал о своей первой иномарке. Ее он купил у экс-игрока «Ротора» Валерия Есипова.

«Помню ли я свою первую машину? Конечно. У меня была «десятка». В 2000 году это была крутая машина: на «Мерседесе» тогда только такие старички, как Валера Есипов, ездили. Копил на эту машину, поставил спойлер и диски. Проездил на ней год, а потом подписал новый контракт с зарплатой в шесть раз больше, чем была, и купил у Есипова «Гранд Чероки». Тогда я подумал: «Всe, мне футбол не нужен, я уже всe заработал. Я такой крутой и на джипе».

Кажется, что большинство ребят нынешнего поколения не понимают, что контракты на 10-15 миллионов рублей в месяц будут всегда. Когда появляются семья и дети, дорогие машины становятся ненужными», – сказал Павлюченко Sport24.

  • Сейчас форвард выступает за клуб ПФЛ «Знамя».
  • В Европе он играл за «Тоттенхэм».
  • Со сборной Павлюченко доходил до полуфинала Евро-2008.

Источник: Sport24
Россия. ПФЛ. Группа 3 Красное Знамя Павлюченко Роман Есипов Валерий
Комментарии (2)
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slavа0508
1600703568
Вот в этом и беда первые большие деньги и многие из наших футболистов перестают работать на все сто,,,,а хороший футболист это тот который всегда горит на поле,,,,а деньги сами придут ,главное жить футболом,,,
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Рыжий бес
1600716780
Главное деньги конечно а не футбол для наших,,,только вот какая штука когда играешь на все сто пашешь как проклятый в итоге и имя будет и денег гораздо больше,,,
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