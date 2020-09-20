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    Гендиректор «Зенита» – о спорном голе Дзюбы «Уралу»: «Пускай судейский комитет выставит нам картину эпизода»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по спорному эпизоду с голом нападающего петербуржцев Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче 8-го тура РПЛ.

    «Сейчас идет много дискуссий о том, правильно был забит гол или неправильно. Я бы все-таки дождался заключения судейского комитета. Я не судья и не хочу заниматься не своим делом. Мы будем ждать окончание тура, а в это время будет продолжаться дискуссия, которая далека от буквы и духа судейских правил. В хоккее комментарии по спорным моментам выдаются без всяких затяжек. Главный арбитр считает это своей прямой обязанностью.

    Пускай судейский комитет выставит нам эту картину, где в момент передачи Кругового находится защитник, где находится Дзюба, тогда будет сделано неоспоримое заключение о том, был офсайд или его не было. Если он был, те, кому хочется, чтобы он был, будут торжествовать.

    Мне кажется, вакуум в профессиональном разборе создает скандальную обстановку вокруг судейства. От этого наши судьи начинают трястись как осиновые листья вместо того, чтобы делать свою работу. В интересах правды нужно как можно скорее разобрать этот эпизод с использованием всех технических средств, а уже потом делать заключение. Самое главное, чтобы был профессиональный анализ таких эпизодов, голевых и не только. Тогда пар по поводу этих событий спадет, если не выйдет. У меня нет доступа к фото и видео из комнаты VAR – мне это также интересно», – сказал Медведев.

    • «Урал» и «Зенит» сыграли вничью 1:1.
    • Гол Дзюбы сначала был отменен, но после просмотра видеоповторы взятие ворот засчитали.
    • Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Дзюба забил из офсайда.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2020 18:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 сентября 2020, 22:02

      Там линию провести на компе и все видно будет...Но для этого нужно чтобы марсиане на землю высадились!!!

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 20 сентября 2020, 21:37

      На одной линии Зюба был с защитником. Это решил ВАР!

      1
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 20 сентября 2020, 20:50

      На видеоповторе показали сколько для судей стоит этот гол и за суммой премиальных офсайда было уже не видно.

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 20 сентября 2020, 20:09

      О том и речь! Я только об этом и говорил. Примерно такими же словами. Все, кто говорят о глазах - забывают о зрительном обмане от ракурса смотрения. Ни о чем не хочу сказать - не возражаю в принципе от вероятности офсайда - но хочу посмотреть внимательно с проведенными прямыми. И не надо никого оскорблять и делать преждевременные выводы на основе своих симпатий или антипатий.

      2
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > житель СПб 20 сентября 2020, 20:56

      Да какой нафиг ракурс когда Дзюба в момент отдачи паса линию штрафной пересек, а защитник находился на линии. По линии штрафной хорошо все видно, кто где находится. Хотя если хорошо заплатить то и круг окажется с четырьмя углами.

      1
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 20 сентября 2020, 20:08

      Как там поживает чемпионский график? Или он ВАР-пионский?

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Павелий 20 сентября 2020, 20:11

      Да говорят, что он был такой же. Хотя мне не кажется. И я согласен, что вряд ли Зенит станет чемпионом - по многим причинам. Поэтому ему, да и всем нечего смотреть на тот график.

      -1
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      Рейтинг: +5888

      Павелий > житель СПб 20 сентября 2020, 20:36

      Обычно у нас в чемпионате побеждает тот, кто набирает 60+ очков. Для меня чемпионский график - 2,2 очка за матч. Так что по итогам 8 туров до уровня 17,6 никто не дотягивает.

      0
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      Рейтинг: +1

      kalyanow.adam 20 сентября 2020, 19:59

      Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это мегаштука, а вычитал здесь ---- http://chilp.it/62fb984

      -3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 20 сентября 2020, 19:14

      Картину вам группа ЛЧ выставит!!!

      0
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      Рейтинг: +1646

      Кронштадт65 > zabvo9406 20 сентября 2020, 21:50

      прям так и ждут когда ЗЕНИТ обделается. супер москваклуб уже умылся, чет не не слышу коментов по этой игре. хвалёный краснодар выставил 8 иносранцев, где же их супер школа

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > Кронштадт65 21 сентября 2020, 10:23

      я не тебе писал, идиот, а свои размышления на высказывание ген.директора зенита!!!! И еще, своей игрой Зенит радовал при Садырине в 1985 году, если ты , конечно это помнишь, вот тогда был Зенит, так , что не х е р на Москву батон крошить, мальчик!!!

      -1
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      Рейтинг: +1646

      Кронштадт65 > zabvo9406 21 сентября 2020, 21:39

      за мальчика спасибо, хотя Сдырина помню ещё с 83. А на маскву не то что крошить - засыпать надоть. орёль

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      Рейтинг: +17254

      NewLife 20 сентября 2020, 18:37

      У тебя глаза есть ?

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 сентября 2020, 18:37

      Да всем давно уже известно и все станут на вашу сторону, поскольку у вас бабки, а на практике конченные деревья

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      Рейтинг: +1646

      Кронштадт65 > Skull_Boy 20 сентября 2020, 19:08

      а масквачи голенькие ходят?, один визг федуна чего стоит

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Кронштадт65 20 сентября 2020, 19:14

      Если ты полнейший олигофрен, а оно так и есть, лучше помалкивай

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      Рейтинг: +1646

      Кронштадт65 > Skull_Boy 20 сентября 2020, 20:25

      да ты похоже свинюшка, ну тогда твои изрыгания понятны, дибил!!!!!

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