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  • Гендиректор «Зенита» – о спорном голе Дзюбы «Уралу»: «Пускай судейский комитет выставит нам картину эпизода»

Гендиректор «Зенита» – о спорном голе Дзюбы «Уралу»: «Пускай судейский комитет выставит нам картину эпизода»

20 сентября 2020, 18:19
18

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по спорному эпизоду с голом нападающего петербуржцев Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче 8-го тура РПЛ.

«Сейчас идет много дискуссий о том, правильно был забит гол или неправильно. Я бы все-таки дождался заключения судейского комитета. Я не судья и не хочу заниматься не своим делом. Мы будем ждать окончание тура, а в это время будет продолжаться дискуссия, которая далека от буквы и духа судейских правил. В хоккее комментарии по спорным моментам выдаются без всяких затяжек. Главный арбитр считает это своей прямой обязанностью.

Пускай судейский комитет выставит нам эту картину, где в момент передачи Кругового находится защитник, где находится Дзюба, тогда будет сделано неоспоримое заключение о том, был офсайд или его не было. Если он был, те, кому хочется, чтобы он был, будут торжествовать.

Мне кажется, вакуум в профессиональном разборе создает скандальную обстановку вокруг судейства. От этого наши судьи начинают трястись как осиновые листья вместо того, чтобы делать свою работу. В интересах правды нужно как можно скорее разобрать этот эпизод с использованием всех технических средств, а уже потом делать заключение. Самое главное, чтобы был профессиональный анализ таких эпизодов, голевых и не только. Тогда пар по поводу этих событий спадет, если не выйдет. У меня нет доступа к фото и видео из комнаты VAR – мне это также интересно», – сказал Медведев.

  • «Урал» и «Зенит» сыграли вничью 1:1.
  • Гол Дзюбы сначала был отменен, но после просмотра видеоповторы взятие ворот засчитали.
  • Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Дзюба забил из офсайда.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Медведев Александр
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1600616263
Да всем давно уже известно и все станут на вашу сторону, поскольку у вас бабки, а на практике конченные деревья
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NewLife
1600616267
У тебя глаза есть ?
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zabvo9406
1600618478
Картину вам группа ЛЧ выставит!!!
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kalyanow.adam
1600621180
Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это мегаштука, а вычитал здесь ---- http://chilp.it/62fb984
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Павелий
1600621691
Как там поживает чемпионский график? Или он ВАР-пионский?
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житель СПб
1600621779
О том и речь! Я только об этом и говорил. Примерно такими же словами. Все, кто говорят о глазах - забывают о зрительном обмане от ракурса смотрения. Ни о чем не хочу сказать - не возражаю в принципе от вероятности офсайда - но хочу посмотреть внимательно с проведенными прямыми. И не надо никого оскорблять и делать преждевременные выводы на основе своих симпатий или антипатий.
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MichelWB
1600624246
На видеоповторе показали сколько для судей стоит этот гол и за суммой премиальных офсайда было уже не видно.
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paracetamol
1600627063
На одной линии Зюба был с защитником. Это решил ВАР!
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mutabor0992
1600628567
Там линию провести на компе и все видно будет...Но для этого нужно чтобы марсиане на землю высадились!!!
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