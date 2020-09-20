Гендиректор «Зенита» – о спорном голе Дзюбы «Уралу»: «Пускай судейский комитет выставит нам картину эпизода»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по спорному эпизоду с голом нападающего петербуржцев Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче 8-го тура РПЛ.

«Сейчас идет много дискуссий о том, правильно был забит гол или неправильно. Я бы все-таки дождался заключения судейского комитета. Я не судья и не хочу заниматься не своим делом. Мы будем ждать окончание тура, а в это время будет продолжаться дискуссия, которая далека от буквы и духа судейских правил. В хоккее комментарии по спорным моментам выдаются без всяких затяжек. Главный арбитр считает это своей прямой обязанностью.

Пускай судейский комитет выставит нам эту картину, где в момент передачи Кругового находится защитник, где находится Дзюба, тогда будет сделано неоспоримое заключение о том, был офсайд или его не было. Если он был, те, кому хочется, чтобы он был, будут торжествовать.

Мне кажется, вакуум в профессиональном разборе создает скандальную обстановку вокруг судейства. От этого наши судьи начинают трястись как осиновые листья вместо того, чтобы делать свою работу. В интересах правды нужно как можно скорее разобрать этот эпизод с использованием всех технических средств, а уже потом делать заключение. Самое главное, чтобы был профессиональный анализ таких эпизодов, голевых и не только. Тогда пар по поводу этих событий спадет, если не выйдет. У меня нет доступа к фото и видео из комнаты VAR – мне это также интересно», – сказал Медведев.