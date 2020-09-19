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  • Смолов – о пенальти в сборной: «У каждого есть право промахнуться. Готов снова подойти к точке»

Смолов – о пенальти в сборной: «У каждого есть право промахнуться. Готов снова подойти к точке»

19 сентября 2020, 10:44
11

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выразил готовность пробить пенальти в составе сборной России, несмотря на неудачу во время ЧМ-2018.

  • На домашнем чемпионате мира футболист не реализовал 11-метровый в послематчевой серии с Хорватией на стадии 1/4 финала.
  • Форвард решил исполнить удар в стиле Паненки, но вратарь парировал его.

– Какой вопрос журналистов тебе изрядно надоел?

– Вопрос не надоел, но я понимаю, что эта тема будет меня преследовать всю жизнь. Это, конечно, тема пенальти.

– Если в сборной России будет серия пенальти, ты готов подойти к точке?

– Да, я готов подойти к точке. Я к ней уже подходил после этого и не забивал даже, но в целом готов. Надо только потренироваться побольше.

Считаю, что у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, я подойду и пробью.

Источник: Ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Смолов Федор
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ZEVS71
1600502763
А зачем ты нужен сборной?
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portero
1600506112
Нет уж, такого "добра" не надо в сборной. Рекоама твой конёк, за прической на поле лучше следигь чем за мячом. Федя пора на покой...
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talgatnurzhanov2006
1600506767
Мы не готовы.
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O-Z
1600511439
На этом месте мог оказаться любой, но кого то это делает сильнее, а кто то морально ломается.
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Рубинище
1600513702
Нечего тебе в сборной делать,
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33нск
1600515750
Успех пенальтиста - это на 90% психология. Сильный и точный удар с точки в угол для вратаря - без шансов. А глаза Смолова перед тем самым ударом все видели... с таким настроем пенальти может зайти только при супер неудачной игре голкипера.Так что не надо тебе, Фёдор, исполнять решающие пенальти, а насчёт тренироваться побольше - это правильно сказал
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mutabor0992
1600517825
Дядя Федя съел медведя!!!Бугага
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slavа0508
1600520614
Сомневаюсь в твоём появление в сборной,,,,твоё время прошло Федя,,,,
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zigbert
1600620885
В Краснодаре его игра была заметна. Сейчас только проблески.
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Hektor 84
1600698660
Да тебя к точке уже и не подпустят.
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