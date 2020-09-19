Смолов – о пенальти в сборной: «У каждого есть право промахнуться. Готов снова подойти к точке»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выразил готовность пробить пенальти в составе сборной России, несмотря на неудачу во время ЧМ-2018.

На домашнем чемпионате мира футболист не реализовал 11-метровый в послематчевой серии с Хорватией на стадии 1/4 финала.

Форвард решил исполнить удар в стиле Паненки, но вратарь парировал его.

– Какой вопрос журналистов тебе изрядно надоел?

– Вопрос не надоел, но я понимаю, что эта тема будет меня преследовать всю жизнь. Это, конечно, тема пенальти.

– Если в сборной России будет серия пенальти, ты готов подойти к точке?

– Да, я готов подойти к точке. Я к ней уже подходил после этого и не забивал даже, но в целом готов. Надо только потренироваться побольше.

Считаю, что у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, я подойду и пробью.