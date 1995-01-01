Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Смолов – о пенальти в сборной: «У каждого есть право промахнуться. Готов снова подойти к точке»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выразил готовность пробить пенальти в составе сборной России, несмотря на неудачу во время ЧМ-2018.

    • На домашнем чемпионате мира футболист не реализовал 11-метровый в послематчевой серии с Хорватией на стадии 1/4 финала.
    • Форвард решил исполнить удар в стиле Паненки, но вратарь парировал его.

    – Какой вопрос журналистов тебе изрядно надоел?

    – Вопрос не надоел, но я понимаю, что эта тема будет меня преследовать всю жизнь. Это, конечно, тема пенальти.

    – Если в сборной России будет серия пенальти, ты готов подойти к точке?

    – Да, я готов подойти к точке. Я к ней уже подходил после этого и не забивал даже, но в целом готов. Надо только потренироваться побольше.

    Считаю, что у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, я подойду и пробью.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +545

      talgatnurzhanov2006 16 минут назад

      Мы не готовы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2162

      Genz 22 минуты назад

      Смолов лох.
      Ему Дзюба перед пробитием пенальти сказал,чтобы прыгающему вратарю до удара надо бить по центру.
      Смолов пробил по-другому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41734

      portero 27 минут назад

      Нет уж, такого "добра" не надо в сборной.
      Рекоама твой конёк, за прической на поле лучше следигь чем за мячом. Федя пора на покой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5186

      Alekxei Z. 50 минут назад

      Для епанутых журналюг только это и можно услышать.
      Ещё гол пропущенный Филимоновым от Украины может поспорить с этим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      ZEVS71 1 час назад

      А зачем ты нужен сборной?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79178
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru