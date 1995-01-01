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    «Химки» сыграют вторым составом в Кубке России с иркутским «Зенитом»

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько сообщил о решении дать основным футболистам отдых в матче Кубка России против иркутского «Зенита».

    «У команды очень напряженный график: в течение недели мы сыграли в Екатеринбурге, во вторник проведем матч в Иркутске, а уже в пятницу сыграем в Краснодаре. Все три матча на выезде, с достаточно длительными перелетами и сменой часовых поясов.

    Именно поэтому тренерский штаб принял решение провести ротацию состава: в Иркутск отправятся футболисты, получавшие в последнее время меньше игровой практики, чем остальные. Для них матч на Кубок – шанс проявить себя. Это также позволит нам дать паузу и восстановиться тем игрокам, на которых выпала самая интенсивная нагрузка в последних матчах.

    Кубок – важный для нас турнир, к которому мы относимся с полной серьезностью и настроены бороться за победу в каждом матче. В прошлом сезоне команда задала высокую планку, которой надо соответствовать», – сказал Гунько.

    • Матч «Зенит» – «Химки» состоится 16 сентября в 15:00 по московскому времени.
    • В турнирной таблице РПЛ подмосковная команда занимает предпоследнее место после семи туров.

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    Источник: Официальный твиттер «Химок»

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