«Химки» сыграют вторым составом в Кубке России с иркутским «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько сообщил о решении дать основным футболистам отдых в матче Кубка России против иркутского «Зенита».

«У команды очень напряженный график: в течение недели мы сыграли в Екатеринбурге, во вторник проведем матч в Иркутске, а уже в пятницу сыграем в Краснодаре. Все три матча на выезде, с достаточно длительными перелетами и сменой часовых поясов.

Именно поэтому тренерский штаб принял решение провести ротацию состава: в Иркутск отправятся футболисты, получавшие в последнее время меньше игровой практики, чем остальные. Для них матч на Кубок – шанс проявить себя. Это также позволит нам дать паузу и восстановиться тем игрокам, на которых выпала самая интенсивная нагрузка в последних матчах.

Кубок – важный для нас турнир, к которому мы относимся с полной серьезностью и настроены бороться за победу в каждом матче. В прошлом сезоне команда задала высокую планку, которой надо соответствовать», – сказал Гунько.