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    Tuttosport: Видаль отказался от 6,5-миллионной компенсации от «Барселоны», чтобы ускорить переход в «Интер»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль хочет быстрее присоединиться к «Интеру». Ради этого он отказался от 6,5 миллионов евро, которые он хотел получить от каталонцев за разрыв контракта, утверждает Tuttosport.

    Видаль хотел убедить «Барселону», что это она выступает инициатором его ухода, поэтому требовал деньги за разрыв контракта. Теперь же, чтобы из-за спора трансфер в «Интер» не затягивался, готов расторгнуть соглашение без компенсации.

    • Планируется, что Видаль прилетит в Милан на этой неделе для завершения перехода.
    • В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 33 матча, забив восемь голов и сделав два ассиста.
    • Видаль ранее играл в Серии А за «Ювентус».

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4017

      KPCCSPB 41 минуту назад

      Гнильцой от барсы вонять стало...

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