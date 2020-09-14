Яровинский: «Сейчас Кварацхелия не продается»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский исключил продажу полузащитника Хвичи Кварацхелии в это трансферное окно, а также высказался о его потенциале.

– Сколько сейчас стоит Хвича Кварацхелия?

– Очень дорого. Для любого клуба продажа футболистов – естественная часть процесса существования. И нужно четко понимать: когда в твоей команде есть футболист с таким потенциалом, как у Хвичи, то рано или поздно он уйдет. Это неизбежно, это развитие, таким игрокам в определенный момент нужно делать следующий большой шаг.

– Как оценить его сейчас? Сколько нужно заплатить, чтобы «Рубин» отпустил Хвичу?

– Невозможно оценить. Потому что он находится на этапе бурного роста. Ему крайне необходимо играть в команде, где полностью доверяет главный тренер, и где всем его суперположительным качествам дадут развитие. Ему нужна работа тренера, ведь в силу возраста он иногда заигрывается, принимает импульсивные решения.

Хвича Кварацхелия обязательно перейдет в большой европейский клуб и будет стоить очень дорого, но сейчас самое неправильное время для клуба, чтобы продавать. Как и для Хвичи, чтобы уходить. Ему крайне важно получать максимальный уровень доверия, который он получает в «Рубине».

– Но есть же деньги, от которых «Рубин» не сможет отказаться?

– Поэтому я и не хочу говорить цифрами, ведь остальные оценивают так же: «Давайте мы его сейчас купим за определенную сумму, так как понимаем, что скоро он будет стоить еще дороже». Так и мы это понимаем. Мы лучше сами его продадим за это «еще дороже». Допустим, следующим летом. Или через полтора года. Будет зависеть от его прогресса.

Сейчас потенциальные покупатели не дадут сумму, которая нас устроит. Плюс у нас есть свои задачи, а также понимание, что футболиста к продаже надо готовить.

– Сейчас Кварацхелия не продается?

– Не продается. Сто процентов.

– 15 миллионов от «Локомотива» – это неинтересно?

– Вообще ни от кого неинтересно. Ему бессмысленно переходить в российский клуб. Он способен сделать следующий шаг в Европу, но ему нужно немного окрепнуть ментально. Не забывайте, Хвича не был игроком стартового состава в первой части прошлого сезона. Ему важно утвердиться в роли примы, показать стабильность. И тогда он перейдет. Уверен, это будет довольно дорого.

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