Бабаев: «Акинфеев в очередной раз подтвердил, что является вратарем номер один в России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (3:1), отметив игру вратаря своей команды Игоря Акинфеева.

– Как вам матч?

– Мы очень рады победе. Тяжелый матч, напряженный. Мне кажется, болельщикам должен был понравиться. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева, который в очередной раз подтвердил, что является вратарем номер один в России. В целом, все – молодцы, поэтому очень рады.

– Реально ли уговорить Акинфеева, чтобы он поехал на Евро?

– Это не ко мне вопросы, наверное, к Станиславу Саламовичу.

– Быстрый гол, показалось, надломил команду, но потом она перехватила инициативу...

– Это очень важный момент, волевая победа. Вдвойне ценно. Потихонечку набираемся опыта.

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