Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Бабаев: «Акинфеев в очередной раз подтвердил, что является вратарем номер один в России»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (3:1), отметив игру вратаря своей команды Игоря Акинфеева.

    – Как вам матч?

    – Мы очень рады победе. Тяжелый матч, напряженный. Мне кажется, болельщикам должен был понравиться. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева, который в очередной раз подтвердил, что является вратарем номер один в России. В целом, все – молодцы, поэтому очень рады.

    – Реально ли уговорить Акинфеева, чтобы он поехал на Евро?

    – Это не ко мне вопросы, наверное, к Станиславу Саламовичу.

    – Быстрый гол, показалось, надломил команду, но потом она перехватила инициативу...

    – Это очень важный момент, волевая победа. Вдвойне ценно. Потихонечку набираемся опыта.

    Акинфеев признан лучшим игроком дерби ЦСКА – «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79085
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru