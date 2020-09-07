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  • Тикнизян: «Вернблум как-то сказал, что я на поле ничего не умею, советовал сменить профессию»

Тикнизян: «Вернблум как-то сказал, что я на поле ничего не умею, советовал сменить профессию»

7 сентября 2020, 13:24
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Защитник ЦСКА Наяир Тикнизян рассказал, как в него вселилась неуверенность после слов экс-полузащитника московской команды Понтуса Вернблума.

— У кого больше всего учишься в нынешнем ЦСКА?

— С первого дня, как приехал на сборы, для меня был и остается примером Марио Фернандес. Когда мы летели после игры с «Краснодаром», я ему об этом даже сказал, потому что это образец настоящего профессионала. Я приезжаю на тренировку — он уже в зале, я уезжаю с тренировки — он еще в зале. Это говорит о том, что человек относится к своему делу не на 100%, а на все 110%. С таких людей можно и нужно брать пример.

— Что он ответил тебе на эти слова?

— Что я профессионал не меньше, чем он. Конечно, я от этого засмущался и заулыбался.

— Сразу вспоминается абсолютно противоположная история с Вернблумом.

— Да, он как-то на тренировке сказал: «Ты на поле ничего не умеешь, так что лучше смени профессию». Это было довольно давно, когда мне было намного меньше лет и психология работала по-другому. Если бы это произошло сейчас, я бы эти слова пропустил мимо ушей, но тогда, к сожалению, это как-то осталось в моей голове на долгое время. Где-то вселяло и внушало неуверенность. Я никого не виню ни в коем случае, я прекрасно понимаю Вернблума. Это человек по своему характеру победитель, лидер и все, что он делает на поле, — это только для того, чтобы его команда одержала победу. Но, к сожалению, те слова впились мне в душу и какое-то время я боролся еще со своей неуверенностью.

— Кто самый жесткий критик в ЦСКА?

— Критики у нас нет в команде, но есть требовательные профессионалы. Самый яркий — Игорь Акинфеев. Он где-то может дать подзатыльник (в переносном смысле), завести, указать на ошибки. И к нему все прислушиваются, – сказа Тикнизян.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Тикнизян Наир
Комментарии (1)
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vladimir-7
1599476779
Больше работай и всё встанет на свои места и правильно, бери пример с профессионалов в клубе и прислушивайся к их мнению. А так,УДАЧИ!
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