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    Тикнизян: «Вернблум как-то сказал, что я на поле ничего не умею, советовал сменить профессию»

    Защитник ЦСКА Наяир Тикнизян рассказал, как в него вселилась неуверенность после слов экс-полузащитника московской команды Понтуса Вернблума.

    — У кого больше всего учишься в нынешнем ЦСКА?

    — С первого дня, как приехал на сборы, для меня был и остается примером Марио Фернандес. Когда мы летели после игры с «Краснодаром», я ему об этом даже сказал, потому что это образец настоящего профессионала. Я приезжаю на тренировку — он уже в зале, я уезжаю с тренировки — он еще в зале. Это говорит о том, что человек относится к своему делу не на 100%, а на все 110%. С таких людей можно и нужно брать пример.

    — Что он ответил тебе на эти слова?

    — Что я профессионал не меньше, чем он. Конечно, я от этого засмущался и заулыбался.

    — Сразу вспоминается абсолютно противоположная история с Вернблумом.

    — Да, он как-то на тренировке сказал: «Ты на поле ничего не умеешь, так что лучше смени профессию». Это было довольно давно, когда мне было намного меньше лет и психология работала по-другому. Если бы это произошло сейчас, я бы эти слова пропустил мимо ушей, но тогда, к сожалению, это как-то осталось в моей голове на долгое время. Где-то вселяло и внушало неуверенность. Я никого не виню ни в коем случае, я прекрасно понимаю Вернблума. Это человек по своему характеру победитель, лидер и все, что он делает на поле, — это только для того, чтобы его команда одержала победу. Но, к сожалению, те слова впились мне в душу и какое-то время я боролся еще со своей неуверенностью.

    — Кто самый жесткий критик в ЦСКА?

    — Критики у нас нет в команде, но есть требовательные профессионалы. Самый яркий — Игорь Акинфеев. Он где-то может дать подзатыльник (в переносном смысле), завести, указать на ошибки. И к нему все прислушиваются, – сказа Тикнизян.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +12677

      vladimir-7 1 час назад

      Больше работай и всё встанет на свои места и правильно, бери пример
      с профессионалов в клубе и прислушивайся к их мнению. А так,УДАЧИ!

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    • ...
      Рейтинг: +3173

      Cleaner 1 час назад

      Если Вернблум сказал, значит так на тот момент и было. Доказывай обратное. Пока что об игроке с фамилией Тикнизян мало кто слышал.

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