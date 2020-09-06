Шевченко: «Лунин готов к вызову в «Реале»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко полагает, что его вратарь Андрей Лунин готов к выступлению за «Реал». Голкипер летом вернулся из аренды в «Овьедо».
«Лунин вернулся в «Реал», потому что у него большой потенциал. Он готов к вызову в клубе и сборной. Я доверяю вратарю, он показал свой уровень», – цитирует Шевченко Marca.
- Лунин провел за сборную Украины пять матчей.
- Он принадлежит «Реалу» с 2018 года.
- В прошлом сезоне Сегунды Лунин провел 22 матча, пропустил 21 гол.
Источник: Marca