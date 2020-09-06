Шевченко: «Лунин готов к вызову в «Реале»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко полагает, что его вратарь Андрей Лунин готов к выступлению за «Реал». Голкипер летом вернулся из аренды в «Овьедо».

«Лунин вернулся в «Реал», потому что у него большой потенциал. Он готов к вызову в клубе и сборной. Я доверяю вратарю, он показал свой уровень», – цитирует Шевченко Marca.