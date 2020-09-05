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    Черчесов пожонглировал мячом на тренировке в Будапеште

    Сборная России в Будапеште готовится к матчу второго тура лиги В Лиги наций против Венгрии. Пресс-служба показала, как работает с мячом главный тренер Станислав Черчесов. Видео доступно ниже.

    «Станислав Саламович в полном порядке», – убеждены в главной команде страны.

    • Матч с венграми состоится завтра, 6 сентября.
    • Россияне лидируют в группе.
    • В первом туре россияне победили Сербию (3:1), а венгры – Турцию (1:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18134

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ну, всё, венграм п****ц!!!

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      Рейтинг: +3402

      playsh 2 часа назад

      Неужели это предсказание Станислава ,что Россия столько на втыкает Мадьярам,сколько он нажонглировал?
      Да я на лысо подстрегусь и пять лет пить не буду.Жене слово дал.Сидит ждёт завтрашней игры.

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      Рейтинг: +249

      Отчим_Бората 2 часа назад

      ..... Обааааааалдеееть... Ну не чудо ли???
      .... А мой сынуля с зятьком-Алармушкой по очереди шарами друг-друга жонглируют.... Стыдоба.....

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