Черчесов пожонглировал мячом на тренировке в Будапеште

Сборная России в Будапеште готовится к матчу второго тура лиги В Лиги наций против Венгрии. Пресс-служба показала, как работает с мячом главный тренер Станислав Черчесов. Видео доступно ниже.
«Станислав Саламович в полном порядке», – убеждены в главной команде страны.
- Матч с венграми состоится завтра, 6 сентября.
- Россияне лидируют в группе.
- В первом туре россияне победили Сербию (3:1), а венгры – Турцию (1:0).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России