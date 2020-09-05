Черчесов пожонглировал мячом на тренировке в Будапеште

Ну, всё, венграм п****ц!!!
Сборная России в Будапеште готовится к матчу второго тура лиги В Лиги наций против Венгрии. Пресс-служба показала, как работает с мячом главный тренер Станислав Черчесов. Видео доступно ниже.
«Станислав Саламович в полном порядке», – убеждены в главной команде страны.
- Матч с венграми состоится завтра, 6 сентября.
- Россияне лидируют в группе.
- В первом туре россияне победили Сербию (3:1), а венгры – Турцию (1:0).
Станислав Саламович в полном порядке⠀#СборнаяРоссии pic.twitter.com/331ljlUuyY— Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2020