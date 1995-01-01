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    Мутко: «Путин меня пригласил после 1:7 от Португалии и спросил: «Что это было?»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о реакции президента России Владимира Путина на поражение национальной сборной от Португалии со счетом 1:7.

    «Конечно, скучаю по спорту. На «Лужниках» мы и играли, и болели, столько эмоций отдали. Неважно, где ты, чем ты занимаешься, надо через сердце все пропускать, как я говорил: «Фром май харт». Если ты что-то делаешь, надо этому делу отдаваться и любить.

    Когда Владимир Путин дал добро на ЧМ? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?». Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», – сказал Мутко в эфире программы «Инсайдеры».

    • Мутко дважды руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).
    • Также он занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.
    • Чемпионат мира прошел в России летом 2018 года. Сборная-хозяйка впервые в истории дошла до четвертьфинала мундиаля.

    Мутко: «Я мечтал пригласить Моуринью в сборную России»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +548

      Спартак гуно знают все 37 минут назад

      Он спросил: " У тебя что короновирус, приди в себя еще только 2004. На это намекать будешь в 2020".
      =)))

      0
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      Рейтинг: +1238

      фанат джигурды 41 минуту назад

      Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», – сказал Мутко


      -Иванов, почему ты не выполнил домашнее задание?
      - Марья Ивановна, у меня есть ручка и тетрадь.
      *без комментариев*

      4
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      Рейтинг: +2987

      h3LL1k > фанат джигурды 24 секунды назад

      в точку что то похожее хотел написать XD

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      Рейтинг: +11345

      Garrincha58 45 минут назад

      и до сих пор нам футбольные чиновники лапшу вешают и до сих пор мы не умеем играть казалось бы в простую игру с мячом в которую научились даже играть на островах Фиджи и Соломоновых, а что касается 1-7 так и Бразилия влетала Германии и что в игре всякое бывает если бы меня спросил Путин я бы лично ему ответил словами Слуцкого "мы не футбольная страна!"

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      Рейтинг: +2372

      vsespartak01 55 минут назад

      сайту алармоборатовых чушек и клонов .......

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      Рейтинг: +6783

      JTherry 57 минут назад

      "Мутко дважды руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018)"
      ...сборная под руководством Ярцева проиграла португальцам в 2004 году, и как Путин мог пригласить Мутко по поводу этой игры?) и Мутко ответил с своем стиле и вовсе не про это поражение: "...у нас есть и детские школы, и потенциал есть"))

      3
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      Рейтинг: +2222

      Snek 1 час назад

      Надо было ответить ему по-мужски: Лэт спик фром май харт!

      3
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      Рейтинг: +10420

      derrik2000 1 час назад

      Что было, что было...
      СЛИВ ИГРОЧИШКАМИ ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ТРЕНЕРА - вот что это было!

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