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  • Мутко: «Путин меня пригласил после 1:7 от Португалии и спросил: «Что это было?»

Мутко: «Путин меня пригласил после 1:7 от Португалии и спросил: «Что это было?»

5 сентября 2020, 14:28
18

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о реакции президента России Владимира Путина на поражение национальной сборной от Португалии со счетом 1:7.

«Конечно, скучаю по спорту. На «Лужниках» мы и играли, и болели, столько эмоций отдали. Неважно, где ты, чем ты занимаешься, надо через сердце все пропускать, как я говорил: «Фром май харт». Если ты что-то делаешь, надо этому делу отдаваться и любить.

Когда Владимир Путин дал добро на ЧМ? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?». Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», – сказал Мутко в эфире программы «Инсайдеры».

  • Мутко дважды руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).
  • Также он занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.
  • Чемпионат мира прошел в России летом 2018 года. Сборная-хозяйка впервые в истории дошла до четвертьфинала мундиаля.

Мутко: «Я мечтал пригласить Моуринью в сборную России»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Португалия Мутко Виталий Путин Владимир
Комментарии (18)
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derrik2000
1599305829
Что было, что было... СЛИВ ИГРОЧИШКАМИ ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ТРЕНЕРА - вот что это было!
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Snek
1599306512
Надо было ответить ему по-мужски: Лэт спик фром май харт!
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JTherry
1599307168
"Мутко дважды руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018)" ...сборная под руководством Ярцева проиграла португальцам в 2004 году, и как Путин мог пригласить Мутко по поводу этой игры?) и Мутко ответил с своем стиле и вовсе не про это поражение: "...у нас есть и детские школы, и потенциал есть"))
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Garrincha58
1599307867
и до сих пор нам футбольные чиновники лапшу вешают и до сих пор мы не умеем играть казалось бы в простую игру с мячом в которую научились даже играть на островах Фиджи и Соломоновых, а что касается 1-7 так и Бразилия влетала Германии и что в игре всякое бывает если бы меня спросил Путин я бы лично ему ответил словами Слуцкого "мы не футбольная страна!"
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фанат джигурды
1599308151
Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», – сказал Мутко -Иванов, почему ты не выполнил домашнее задание? - Марья Ивановна, у меня есть ручка и тетрадь. *без комментариев*
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BRO_football
1599313454
15 лет прошло, а обещания всё те же: есть детские школы, есть потенциал.
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Fnatiik91
1599318649
лучше бы ВВ тебя тогда вздернул
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Brabus71
1599318797
Раскатали нас тогда, капец... Вот что было
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NewLife
1599321856
"Путин и спросил: «Что это было?»" Я ответил: Донт кнов.
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VVM1964
1599335382
" Когда в стране наступает очередной трындец, Таких как я вызывает он в свой мрачный дворец, И, крепко сжав ягодицы, мы слушаем строгую речь, И ждем напряженно, кого покарает сегодня Домоклов меч " p.s.К сожалению это не всех касается , есть те у кого " как с гуся вода " (((
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