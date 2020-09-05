Мутко: «Путин меня пригласил после 1:7 от Португалии и спросил: «Что это было?»

Бывший президент РФС Виталий Мутко рассказал о реакции президента России Владимира Путина на поражение национальной сборной от Португалии со счетом 1:7.

«Конечно, скучаю по спорту. На «Лужниках» мы и играли, и болели, столько эмоций отдали. Неважно, где ты, чем ты занимаешься, надо через сердце все пропускать, как я говорил: «Фром май харт». Если ты что-то делаешь, надо этому делу отдаваться и любить.

Когда Владимир Путин дал добро на ЧМ? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?». Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», – сказал Мутко в эфире программы «Инсайдеры».

Мутко дважды руководил Российским футбольным союзом (2005-2009 и 2015-2018).

Также он занимал пост министра спорта и министра спорта, туризма и молодeжной политики РФ.

Чемпионат мира прошел в России летом 2018 года. Сборная-хозяйка впервые в истории дошла до четвертьфинала мундиаля.

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