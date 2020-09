Ярмоленко забил 38-й гол за сборную Украины. Больше только у Шевченко

Сборная Украины победила Швейцарию в матче Лиги наций – 2:1. Один из голов забил нападающий Андрей Ярмоленко.

Это 38-й мяч для Ярмоленко за национальную команду.

Больше него в сборной забивал только Андрей Шевченко – 48 голов. Сейчас он возглавляет украинцев.

Andriy Yarmolenko has scored his 38th goal for Ukraine, only Andriy Shevchenko has netted more for the national team (48).Closing in on the all-time record. pic.twitter.com/HwsBSoqSRJ