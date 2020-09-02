Отец Месси сказал, что игрок не останется в «Барселоне»

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после встречи с президентом клуба Жозепом Бартомеу отверг возможность продолжения карьеры аргентинца в Каталонии. Он уйдет.
«Мой сын не останется», – приводит слова Месси-старшего TyC Sports.
- Аргентинец хочет покинуть клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
- Руководство «Барсы» отказывается отпускать футболиста, требуя за него отступные в размере 700 миллионов евро.
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
Источник: TyC Sports