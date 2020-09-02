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    Отец Месси сказал, что игрок не останется в «Барселоне»

    Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после встречи с президентом клуба Жозепом Бартомеу отверг возможность продолжения карьеры аргентинца в Каталонии. Он уйдет.

    «Мой сын не останется», – приводит слова Месси-старшего TyC Sports.

    • Аргентинец хочет покинуть клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
    • Руководство «Барсы» отказывается отпускать футболиста, требуя за него отступные в размере 700 миллионов евро.
    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2787

      +50/-50 10 минут назад

      Интрига. Пофиг все чемпионаты - главное, куда уйдёт сопливый.

      0
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      Рейтинг: +18108

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      И Европа замерла: куда же перейдёт великий???????

      0
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      Рейтинг: +88

      Glebson > DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      А потом — в Росарио! =)

      0
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