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Отец Месси сказал, что игрок не останется в «Барселоне»

2 сентября 2020, 23:21
6

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после встречи с президентом клуба Жозепом Бартомеу отверг возможность продолжения карьеры аргентинца в Каталонии. Он уйдет.

«Мой сын не останется», – приводит слова Месси-старшего TyC Sports.

  • Аргентинец хочет покинуть клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
  • Руководство «Барсы» отказывается отпускать футболиста, требуя за него отступные в размере 700 миллионов евро.
  • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».

Источник: TyC Sports
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1599078889
И Европа замерла: куда же перейдёт великий???????
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+50/-50
1599079094
Интрига. Пофиг все чемпионаты - главное, куда уйдёт сопливый.
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petr69
1599081848
Очень хочется чтобы отпустили. Посмотреть бы в другом чемпионате
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Cules2013
1599109100
Ситуация во многом патовая. 1) Никто не будет платить отступные в 700 млн. Нонсенс. Больше 200 за Месси не дадут, а на деле 100-150. 2) Месси не из тех, кто будет год бойкотировать и ждать 2021, без игровой практики. Это бред. Особенно сейчас. Итак на карантине многие игроки растеряли форму + возраст. Месси не хочет терять ещё один год без трофеев в Барсе, даже играя за неё, поэтому уж тем более он не будет год сидеть на дискве, как Бэйл, не играя. 3) Но и Бартомеу не может насильно заставить Месси играть. А все штрафы - это для Лео всё копейки только. Он почти что миллиардер, и новый клуб даст ему з/п уровня Барсы. Сидящий на банке Месси под санкциями - это самый жёсткий удар по имиджу клуба, намного хуже, чем отпустить сейчас бесплатно, а уж тем более продать за 100-200 млн. Вы только это представьте, что будет: Месси, который с детства в системе БАрсы, её лучший игрок за все 120 истории клуба, решает, что лучше отказаться выходить на поле, и сидеть дома, чем продолжать выступать за команду. Вот это настоящий ночной кошмар. Тут игра идёт, как в гонках на таран, кто первый свернёт в сторону, тот и победил. Небольшое преимущество есть у Бартомеу, но его не так просто реализовать на практике. 4) Есть шанс отставки Бартомеу, а новый президент, или его временный и.о., т.к. выборы дело длительное, а ТО не резиновое, может решить вопрос с Месси быстрее - неважно в чью пользу, просто быстрее и легче. Скорее всего, просто отпустит.
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Predator_utm
1599117181
в аренду в сити,а потом и полноценный контракт
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