Евсеев: «Профессия повара – это как тренер. У тебя должны быть яйца и ты должен знать, для чего они нужны»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сравнил свою профессию с профессией повара. Общее он нашел в яйцах.

«Повар – это как тренер. Мало того, что у тебя должны быть яйца, ты ещe и должен знать, для чего они нужны. Ничего пресного, ничего сладкого. И больше огня», – полагает Евсеев.

Он работает тренером с 2013 года.

«Уфа» в РПЛ лишь засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.

Следующий соперник – «Тамбов».