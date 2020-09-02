Председатель совета директоров «Уфы» предложил создать третейский суд арбитража РПЛ

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», предложил новые меры по решению проблемы судейства в РПЛ.

По словам функционера, в лиге необходимо создать третейский суд арбитража из независимых экспертов.

«Наверное, я должен извиниться перед честными судьями за свою резкость в высказываниях. Если Вилков таковым является, то перед ним тоже. Но у нас все равно есть большие проблемы с судейством.

Даже если в матче с «Ростовом» со стороны арбитра это были просто ошибки, мы таковых насчитали довольно много. К нам относились строго, а к игрокам «Ростова» — нет. Это отметили многие наблюдатели. Понятно, что с точки зрения буквы закона, безусловно, меня сегодня признали неправым – мне нечего на это возразить. Я готов заплатить штраф и понести заслуженное наказание.

Однако я предлагаю нам всем перейти к реальному решению проблемы с судейством, и у нас есть конкретное предложение. Давайте мы с вами, уважаемые российские футбольные власти, уважаемые коллеги из других клубов, уважаемые журналисты, создадим третейский суд футбольного арбитража.

После каждого матча, когда возникают споры, будем иметь, например, 12 независимых экспертов, которых мы отберем с помощью понятной и прозрачной процедуры. Это должны быть люди, к которым нет вопросов по поводу их теоретической ангажированности. После каждого матча, который вызовет споры, третейский суд будет собираться, обсуждать и выносить решения. Как вариант, в состав этого органа могли бы войти три журналиста, три представителя от клубов, три — от объединений болельщиков и еще три иностранных эксперта. Конечно, формы и структуру можно еще обсуждать.

Этот третейский суд мог бы высказывать свое мнение и обсуждать, а действительно ли судья в каком-то матче одних судил слишком строго, а других прощал. Вроде все по букве закона, но одна команда проиграла просто потому, что ее игроки боялись ноги выставлять вперед. Давайте подумаем над механизмами, как избежать таких ситуаций в будущем», – рассказал Мурзагулов.