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  • Председатель совета директоров «Уфы» предложил создать третейский суд арбитража РПЛ

Председатель совета директоров «Уфы» предложил создать третейский суд арбитража РПЛ

2 сентября 2020, 14:36
12

Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров «Уфы», предложил новые меры по решению проблемы судейства в РПЛ.

По словам функционера, в лиге необходимо создать третейский суд арбитража из независимых экспертов.

«Наверное, я должен извиниться перед честными судьями за свою резкость в высказываниях. Если Вилков таковым является, то перед ним тоже. Но у нас все равно есть большие проблемы с судейством.

Даже если в матче с «Ростовом» со стороны арбитра это были просто ошибки, мы таковых насчитали довольно много. К нам относились строго, а к игрокам «Ростова» — нет. Это отметили многие наблюдатели. Понятно, что с точки зрения буквы закона, безусловно, меня сегодня признали неправым – мне нечего на это возразить. Я готов заплатить штраф и понести заслуженное наказание.

Однако я предлагаю нам всем перейти к реальному решению проблемы с судейством, и у нас есть конкретное предложение. Давайте мы с вами, уважаемые российские футбольные власти, уважаемые коллеги из других клубов, уважаемые журналисты, создадим третейский суд футбольного арбитража.

После каждого матча, когда возникают споры, будем иметь, например, 12 независимых экспертов, которых мы отберем с помощью понятной и прозрачной процедуры. Это должны быть люди, к которым нет вопросов по поводу их теоретической ангажированности. После каждого матча, который вызовет споры, третейский суд будет собираться, обсуждать и выносить решения. Как вариант, в состав этого органа могли бы войти три журналиста, три представителя от клубов, три — от объединений болельщиков и еще три иностранных эксперта. Конечно, формы и структуру можно еще обсуждать.

Этот третейский суд мог бы высказывать свое мнение и обсуждать, а действительно ли судья в каком-то матче одних судил слишком строго, а других прощал. Вроде все по букве закона, но одна команда проиграла просто потому, что ее игроки боялись ноги выставлять вперед. Давайте подумаем над механизмами, как избежать таких ситуаций в будущем», – рассказал Мурзагулов.

  • Председатель совета директоров «Уфы» был оштрафован РФС на 150 тысяч рублей за слова о судействе в РПЛ.
  • Команда занимает в чемпионате 12-е место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (12)
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GreyDM
1599047181
Точно, а ещё лучше по старой российской традиции смотрящего назначить, чтоб решал, кого из судей казнить, а кого помиловать)))
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Garrincha58
1599048627
и что потом онулировать результат или переигровки назначать господин мурзагулов вы там что курите
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NewLife
1599049023
Не правильное предложение, так как этот суд должен будет контролировать другой суд, и так далее. Правильным решением вопроса был бы разгон бомжатской власти в РФС и других зажравшихся футбольных деятелей. Провести конференции во всех лигах для выбора представителей на всеобщую конференцию, на которой принять новое положение об РФС, уволить всех нынешних правителей и проголосовать за новый с остав всех эшелонов футбольной власти.
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моэм
1599058833
Великолепная идея!...с точки зрения чиновника.... Мурзагулова...это ж понадобится ФИНАНСИРОВАНИЕ , офис , обслуга офиса , СЕКРЕТАРШИ , чтобы нескучно было выезжать в регионы на инспекцию и еще много , много приятных плюсов и плюсиков сопутствующих НЕЛЁГКОЙ " РАБОТЕ " РОССИЙСКОГО ЧИНОВНИКА.
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evgevg13
1599060035
нафига третейский суд, лучше тройки
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Йост
1599061465
Делегат: Суворов Иван Алексеевич (Москва) Инспектор: Мартынов Сергей Николаевич (Москва) Вот те люди, которые были на матче Уфа - Ростов, и они должны были поставить оценку ту, которую судья заслужил за игру, а не только отметить в протоколе поведение болельщиков. Эти уважаемые люди для чего присутствуют на игре. Вот пусть и работают или нахрен они вообще нужны. Деньги на них только тратить.
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ticaltyviosest
1599062191
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ------ https://nnna.ru/xbaza
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Hektor 84
1599063375
Что уж там!!! Посадить в чан с дерьмом и катать по городу. А сверху янычар секирой машет.))))
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MaxRnD
1599064691
Учитывая смысл статьи "Проигрыш «Ростова» в матче с «Уфой» мог быть подстроенным", изложенной на сайте https://rostov.aif.ru/sport/football, был бы не против чтобы Еськова посадили сразу на кол ...
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portero
1599068393
а потом еще штук пять инстанций создать, чтоб они проверяли друг друга и у всех огромные зарплаты за честность....
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