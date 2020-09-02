Залевский покинул пост гендиректора БАТЭ. В августе он выбросил милицейскую форму в знак протеста

БАТЭ объявил об уходе Михаила Залевского с поста генерального директора клуба.
Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию.
Пресс-служба клуба сообщила, что функционер покинул должность «в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере футбола».
- В середине августа Залевский выбросил свою милицейскую форму в мусорный контейнер.
- Таким образом он протестовал против действий силовиков во время протестов в Белоруссии.
Источник: Официальный сайт БАТЭ