Залевский покинул пост гендиректора БАТЭ. В августе он выбросил милицейскую форму в знак протеста

БАТЭ объявил об уходе Михаила Залевского с поста генерального директора клуба.

Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию.

Пресс-служба клуба сообщила, что функционер покинул должность «в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере футбола».