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    Залевский покинул пост гендиректора БАТЭ. В августе он выбросил милицейскую форму в знак протеста

    БАТЭ объявил об уходе Михаила Залевского с поста генерального директора клуба.

    Контракт между сторонами расторгнут по обоюдному согласию.

    Пресс-служба клуба сообщила, что функционер покинул должность «в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере футбола».

    • В середине августа Залевский выбросил свою милицейскую форму в мусорный контейнер.
    • Таким образом он протестовал против действий силовиков во время протестов в Белоруссии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт БАТЭ

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +790

      Нас Много 57 минут назад

      Поторопился, чудила и получил...

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      Рейтинг: +12869

      Dominator777 1 час назад

      Еще один нацистский дебил ушел из футбольного клуба...

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