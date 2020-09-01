«Краснодар» уверен в себе». Мусаев – о матче с ПАОКом или «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов. По ее итогам краснодарцы начнут раунд плей-офф квалификации домашним матчем с победителем пары ПАОК — «Бенфика».

«Понимаем, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов все соперники – высокого уровня. В противостоянии «Бенфики» и ПАОКа фаворитами являются португальцы, обладающие игроками топ-уровня: Винисиус, Вайгль, Эвертон, Вертонген… Плюс вернулся тренер Жорже Жезус. Но и ПАОК традиционно силен, что уже продемонстрировал, пройдя «Бешикташ». Там все решит один матч, исход может быть любым. При любом раскладе нас ждет интересное испытание, большие матчи в истории «Краснодара». Мы уверены в себе и отдадим все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов», – приводит слова Мусаева пресс-служба клуба.