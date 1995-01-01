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    «Краснодар» уверен в себе». Мусаев – о матче с ПАОКом или «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов. По ее итогам краснодарцы начнут раунд плей-офф квалификации домашним матчем с победителем пары ПАОК«Бенфика».

    «Понимаем, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов все соперники – высокого уровня. В противостоянии «Бенфики» и ПАОКа фаворитами являются португальцы, обладающие игроками топ-уровня: Винисиус, Вайгль, Эвертон, Вертонген… Плюс вернулся тренер Жорже Жезус. Но и ПАОК традиционно силен, что уже продемонстрировал, пройдя «Бешикташ». Там все решит один матч, исход может быть любым. При любом раскладе нас ждет интересное испытание, большие матчи в истории «Краснодара». Мы уверены в себе и отдадим все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов», – приводит слова Мусаева пресс-служба клуба.

    • По итогам жеребьевки «Краснодар» начнет раунд плей-офф квалификации домашним матчем с победителем пары ПАОК«Бенфика».
    • 22 или 23 сентября краснодарцы сыграют домашний матч, 29 или 30 сентября – гостевой.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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