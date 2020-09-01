Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» уверен в себе». Мусаев – о матче с ПАОКом или «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

«Краснодар» уверен в себе». Мусаев – о матче с ПАОКом или «Бенфикой» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

1 сентября 2020, 14:51
5

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов. По ее итогам краснодарцы начнут раунд плей-офф квалификации домашним матчем с победителем пары ПАОК«Бенфика».

«Понимаем, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов все соперники – высокого уровня. В противостоянии «Бенфики» и ПАОКа фаворитами являются португальцы, обладающие игроками топ-уровня: Винисиус, Вайгль, Эвертон, Вертонген… Плюс вернулся тренер Жорже Жезус. Но и ПАОК традиционно силен, что уже продемонстрировал, пройдя «Бешикташ». Там все решит один матч, исход может быть любым. При любом раскладе нас ждет интересное испытание, большие матчи в истории «Краснодара». Мы уверены в себе и отдадим все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов», – приводит слова Мусаева пресс-служба клуба.

  • По итогам жеребьевки «Краснодар» начнет раунд плей-офф квалификации домашним матчем с победителем пары ПАОК«Бенфика».
  • 22 или 23 сентября краснодарцы сыграют домашний матч, 29 или 30 сентября – гостевой.

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Лига Европы Краснодар ПАОК Бенфика Мусаев Мурад
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1598962310
Уверенность Краснодара давно стала анекдотом.
Ответить
Вальдемар IV
1598979423
самоуверенность покруче шалимова, тот тоже шальке не изучал, да говно какое-то с низу таблицы
Ответить
Алекс636363
1600399762
уверенно проиграют 1-6 по сумме двухматчей. так не 1-10 же, в этом уверены
Ответить
Retiremen_VMF
1600416849
Мы уверены в себе и отдадим все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов. Разве это плохо? Проблема в том где взять игроков на этот матч. Купили на прошлогоднюю ЛЧ легионеров и положили их всех в санчасть. Кого на год, кого на полтора и в итоге матчи ЛЧ играла академия. Сегодня ситуация абсолютно та же. Вандерсон, Рамирес и Ольсон всё, остальные на курорте с травмой. Ну а посмотрев матч ПАОКА с Бенфикой понял, что Краснодар может рассчитывать только на чудо. Команда на голову выше Быков развита в физическом, тактическом и индивидуальном планах. Второй командой на вылет при взлете является Краснодар. В этом году у них задача удержаться в верхней половине турнирной таблицы, а ЛЧ только будет мешать этой цели. Команда при Мусаеве заиграла чуть лучше, но этого уровня абсолютно не хватит на такой турнир. Как не прискорбно, но задачи стоящие перед командой с таким тренерским штабом и таким коротким составом не выполнимы. Тут и тренер нужен абсолютно с другим опытом работы и игроков надо покупать не Сорокиных а парней с другими фамилиями. Однако имеем то, что имеем. Опять обложим телевизор иконами и будем болеть.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+