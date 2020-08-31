Гендиректор «Ахмата»: «Уже столько на судей вылили. Это уже доходит до маразма!»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал работу судей на матчах чемпионата России после матча с ЦСКА (0:3).
«Игрой довольны, а результатом – нет. Давайте не будем оценивать судейство. Уже столько на судей вылили. Зачем продолжаем делать это, непонятно. Их решения вызывают споры, но и футболисты с метра не забивают в пустые ворота, они тоже ошибаются. Чем больше мы будем говорить в этом ключе, тем больше будет напряжения. Давайте оставим их – других судей у нас нет. Это уже доходит до маразма! Чуть что, все говорят, давайте их на детектор лжи», – сказал Айдамиров.
- В 6-м туре РПЛ «Ахмат» принимал ЦСКА и крупно уступил – 0:3.
- Для москвичей эта победа стал первой за три матча. В этой игре за москвичей дебютировали нападающий Чидера Эджуке и защитник Бруно Фукс.
Источник: ТАСС