Гендиректор «Ахмата»: «Уже столько на судей вылили. Это уже доходит до маразма!»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал работу судей на матчах чемпионата России после матча с ЦСКА (0:3).

«Игрой довольны, а результатом – нет. Давайте не будем оценивать судейство. Уже столько на судей вылили. Зачем продолжаем делать это, непонятно. Их решения вызывают споры, но и футболисты с метра не забивают в пустые ворота, они тоже ошибаются. Чем больше мы будем говорить в этом ключе, тем больше будет напряжения. Давайте оставим их – других судей у нас нет. Это уже доходит до маразма! Чуть что, все говорят, давайте их на детектор лжи», – сказал Айдамиров.