Неймар останется в «ПСЖ»

Нападающий Неймар продолжит выступать за «ПСЖ» в сезоне-2020/21.
«Я остаюсь в «ПСЖ». Хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и выиграть его. Возможность войти в историю клуба мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей», – сказал бразилец.
- Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года.
- Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.
- В активе 28-летнего форварда 70 голов и 41 ассист в 85 матчах.
- По информации ESPN, капитан «Барселоны» Лионель Месси предлагал Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити».
Источник: Goal.com