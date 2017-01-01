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    Неймар останется в «ПСЖ»

    Нападающий Неймар продолжит выступать за «ПСЖ» в сезоне-2020/21.

    «Я остаюсь в «ПСЖ». Хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и выиграть его. Возможность войти в историю клуба мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей», – сказал бразилец.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1346

      LOKOfanatik19 3 часа назад

      Мне нравиться выигрывать трофеи, поэтому я в ПСЖ, тут внутри Чемпионата все можно выиграть не напрягаясь )

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