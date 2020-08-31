Неймар останется в «ПСЖ»

Нападающий Неймар продолжит выступать за «ПСЖ» в сезоне-2020/21.

«Я остаюсь в «ПСЖ». Хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и выиграть его. Возможность войти в историю клуба мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после трудных матчей», – сказал бразилец.