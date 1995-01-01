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    ESPN: Месси предложил Неймару вместе перейти в Манчестер Сити»

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «ПСЖ» Неймар могут воссоединиться в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

    Аргентинец позвонил своему бывшему одноклубнику, чтобы рассказать о своем переходе в английский клуб, а заодно предложил бразильцу присоединиться к нему.

    Месси уже запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат. На футболиста претендуют клубы из Манчестера и «ПСЖ».

    • Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
    • Каталонцы пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1379

      Spartak Piter 11 минут назад

      Что бы обкакаться там обеим))

      Месси теперь будет играть под 82 номеров))

      0
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      Рейтинг: +10443

      Cules2013 19 минут назад

      Кто этот бред сочиняет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3156

      TOMSON 35 минут назад

      Сейчас столько всякой желтухи полезет. Подождите сейчас ещё и Суарес в Сити захочет, и Хави карьеру возобновит, и Иньеста вернётся в европу.

      3
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      Рейтинг: +147

      G.P. > TOMSON 25 минут назад

      Точно! Так и будет. Хотя... уже так и есть.

      0
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      Рейтинг: +781

      кто там 39 минут назад

      Ну.. Если мэсси всё же добьётся одностороннего разрыва контракта, то его трансфер в любой клуб с деньгами вероятен (на лапу ему и его папаше + ЗП на 2-3 года) + если Неймар бучу поднимет вПСЖ, то его за 100+ лямов отдадут, как хотели в то ТО сделать. Так что переход в МС при сложении нескольких обстоятельств реален.

      0
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      Рейтинг: +9428

      Skull_Boy 59 минут назад

      Верится с трудом, а на трансфер нужно минимум 500 млн, хотя шейхи могут дать им на лапу они выкупят свой контракт и перейдут свободными и Англия жесткий чемпионат и поломаются он на пару там быстро, при этом зная, что Неймар нереальный симулянт, а там таких не терпят

      0
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      Рейтинг: +781

      кто там > Skull_Boy 42 минуты назад

      Как минимум финал ЛЧ ты не смотрел. яснопонятно

      2
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      Рейтинг: +1689

      Puddle 1 час назад

      я не понимаю их путалонские шуры-муры... То Месси и Фуарес, то Месси и Неймар....

      0
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      Рейтинг: +9428

      Skull_Boy > Puddle 58 минут назад

      Правильно, ты знаток шур-мур Дзюба-Азмун

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