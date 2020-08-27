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  • ESPN: Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити»

ESPN: Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити»

27 августа 2020, 13:14
14

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «ПСЖ» Неймар могут воссоединиться в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

Аргентинец позвонил своему бывшему одноклубнику, чтобы рассказать о своем переходе в английский клуб, а заодно предложил бразильцу присоединиться к нему.

Месси уже запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат. На футболиста претендуют клубы из Манчестера и «ПСЖ».

  • Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
  • Каталонцы пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Сити ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1598523801
Верится с трудом, а на трансфер нужно минимум 500 млн, хотя шейхи могут дать им на лапу они выкупят свой контракт и перейдут свободными и Англия жесткий чемпионат и поломаются он на пару там быстро, при этом зная, что Неймар нереальный симулянт, а там таких не терпят
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кто там
1598525007
Ну.. Если мэсси всё же добьётся одностороннего разрыва контракта, то его трансфер в любой клуб с деньгами вероятен (на лапу ему и его папаше + ЗП на 2-3 года) + если Неймар бучу поднимет вПСЖ, то его за 100+ лямов отдадут, как хотели в то ТО сделать. Так что переход в МС при сложении нескольких обстоятельств реален.
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Cules2013
1598526180
Кто этот бред сочиняет?
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Spartak Piter
1598526654
Что бы обкакаться там обеим)) Месси теперь будет играть под 82 номеров))
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Закат ЕдРа
1598527844
Будет ли он там играть??
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cevin cigan
1598533375
Месси :" Ну будете у нас на Колыме...."(Ман Сити) Неймар:" Бр....Уж лучше ты к нам!" ( ПСЖ)
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Dr.Metal
1598534232
МС обоих сразу не потянет
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житель СПб
1598540933
В МанСити?!! К Гвардиоле? Круто! Будет лучший клуб в мире.
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Валерий2705
1598543312
Да, не вывозит Лёнька один, и из Барсы бежит и в без того не слабый МС Неймара зазывает) видимо понимает, что в АПЛ как в Примере не поиграешь. А вообще понятно, что менеджмент в Барселоне, оставляет желать лучшего, но Месси и сам приложил руку к такой Барсе, своими интригами и нехочухами. А теперь ломится как крыса с корабля.
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