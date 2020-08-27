ESPN: Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «ПСЖ» Неймар могут воссоединиться в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.
Аргентинец позвонил своему бывшему одноклубнику, чтобы рассказать о своем переходе в английский клуб, а заодно предложил бразильцу присоединиться к нему.
Месси уже запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат. На футболиста претендуют клубы из Манчестера и «ПСЖ».
- Игрок уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- Каталонцы пытаются сохранить форварда и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
Источник: ESPN