ESPN: Месси предложил Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «ПСЖ» Неймар могут воссоединиться в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

Аргентинец позвонил своему бывшему одноклубнику, чтобы рассказать о своем переходе в английский клуб, а заодно предложил бразильцу присоединиться к нему.

Месси уже запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат. На футболиста претендуют клубы из Манчестера и «ПСЖ».