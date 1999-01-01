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    «Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по Месси

    Претендентом на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси стал «Манчестер Юнайтед». По сообщению Танкреди Палмери, англичане провели переговоры с отцом аргентинца.

    В то же время заполучить шестикратного обладателя «Золотого мяча» желает «Манчестер Сити», готовящий контракт для Месси.

    • Месси уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
    • Каталонцы же пытаются сохранить игрока и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
    • Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 198,3 тысячи человек.

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5192

      серега кашин 9 минут назад

      драка началась, а в итоге он останется в барсе

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      Рейтинг: +3140

      TOMSON 9 минут назад

      Я думаю тут вопрос или Сити или Барса. Месси именно в офигенный футбол поиграть хочет перед завершением. А такой ему только Пеп Может предложить

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