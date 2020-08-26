«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по Месси

Претендентом на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси стал «Манчестер Юнайтед». По сообщению Танкреди Палмери, англичане провели переговоры с отцом аргентинца.
В то же время заполучить шестикратного обладателя «Золотого мяча» желает «Манчестер Сити», готовящий контракт для Месси.
- Месси уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- Каталонцы же пытаются сохранить игрока и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
- Сообщалось, что футболист заинтересован переходе в «Манчестер Сити», где работает Хосеп Гвардиола.
Источник: твиттер Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 198,3 тысячи человек.