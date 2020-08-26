«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по Месси

Претендентом на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси стал «Манчестер Юнайтед». По сообщению Танкреди Палмери, англичане провели переговоры с отцом аргентинца.

В то же время заполучить шестикратного обладателя «Золотого мяча» желает «Манчестер Сити», готовящий контракт для Месси.