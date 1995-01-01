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    Месси запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси собирает документы для ухода из клуба. Он запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат, сообщил Танкреди Палмери.

    Этот документ получит испанская футбольная федерация и отправит в ту страну, куда перейдет аргентинец.

    • На футболиста претендуют клубы из Манчестера, «ПСЖ».
    • Месси уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
    • Каталонцы же пытаются сохранить игрока и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.

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    Источник: твиттер Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 198,3 тысячи человек.

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