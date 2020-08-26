Месси запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси собирает документы для ухода из клуба. Он запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат, сообщил Танкреди Палмери.
Этот документ получит испанская футбольная федерация и отправит в ту страну, куда перейдет аргентинец.
- На футболиста претендуют клубы из Манчестера, «ПСЖ».
- Месси уведомил «Барсу», что хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- Каталонцы же пытаются сохранить игрока и намерены юридически заблокировать расторжение соглашения.
Источник: твиттер Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 198,3 тысячи человек.