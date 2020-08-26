Месси запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси собирает документы для ухода из клуба. Он запросил у ФИФА свой международный трансферный сертификат, сообщил Танкреди Палмери.

Этот документ получит испанская футбольная федерация и отправит в ту страну, куда перейдет аргентинец.